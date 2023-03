Real estate, la digital transformation passa dai processi

Nasce una nuova partnership strategica che mira a favorire la trasformazione digitale dei processi core nel settore immobiliare. Protagoniste sono Technology Reply, società del gruppo Reply, e la tech company Tecma Solutions.

Tecma è la piattaforma cloud per il real estate che consente di gestire tutto il processo di business di un’iniziativa immobiliare: una software suite con oltre 15 business app per gestire la vendita e l’affitto on line tramite tecnologie e-commerce nonché per l’ottenimento real time dei dati derivanti dalle iniziative immobiliari e strumenti che incrementano l’esperienza utente per promuovere la vendita degli immobili.

Technology Reply, società attiva nella realizzazione di soluzioni enterprise su tecnologia Oracle, agirà quale software supplier e system integrator per gli operatori del settore del real estate che sono in fase di trasformazione digitale, sia in Italia che all’estero.

“Un supporto alla rivoluzione digitale in atto”

“La trasformazione digitale e le nuove tecnologie stanno cambiando qualsiasi settore, anche quello del real estate – afferma Filippo Rizzante, Cto Reply -. Siamo entusiasti delle potenzialità che questo nuovo accordo porterà a tutti gli operatori del real estate e di come, grazie alla collaborazione con Tecma, stiamo re-inventando questo settore grazie al cloud software ed alle tecnologie avanzate come il 3D iper-realistico, sia pre computato che in real time di Tecma”.

“La trasformazione digitale è nell’agenda di tutti i ceo di ogni settore industriale, ed il settore immobiliare non fa eccezione in questa fase di mercato di forte fermento – aggiunge Pietro Adduci, ceo Tecma -. È una grande opportunità per Tecma che da sempre investe, ricerca, sviluppa, distribuisce e vende tecnologie digitali per il real estate. La nostra piattaforma è sviluppata facendo tesoro di 10 anni di esperienza tra uomo e macchina, infiniti dati gestiti e processati, per arrivare ad un prodotto vincente per la gestione completa del processo di investimento e sviluppo immobiliare. Siamo orgogliosi di questa partnership strategica con Technology Reply per supportare le corporation di media e grande dimensione nella rivoluzione digitale in atto”.

