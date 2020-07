Recovery Fund, Zingaretti: “Chance per lanciare un modello di sviluppo digitale”

Dal Recovery Fund chance per ridisegnare un modello di sviluppo basato su digitale e sostenibilità. In una lettera al Corriere della Sera, il segretario Pd Nicola Zingaretti scrive che il risultato delle negoziazioni in Europa “con la previsione non solo di prestiti per gli Stati membri ma anche di un rilevante ammontare di fondi a dono, offre al nostro Paese un’opportunità unica e irripetibile per ridisegnare dalle fondamenta un nuovo modello di sviluppo sostenibile per le future generazioni”.

È necessario, però, “fare presto, decidendo rapidamente e superando inutili posizioni ideologiche”.

“Solo mettendo in condizione giovani e meno giovani di esprimere appieno le proprie reali potenzialità, l’Italia potrà avviare una nuova, auspicata, stagione di crescita del Paese”, aggiunge.

Per farlo, occorre investire, per Zingaretti, su progetti concreti come la piattaforma digitale, quella logistica, dei trasporti ed energetica; sulla formazione, cultura e sanità; e su settori chiave del Paese orientati verso nuovi modelli di consumo ‘responsabile’, in grado di trainare crescita e occupazione. Anche la Pubblica amministrazione “dovrà intraprendere un percorso di trasformazione digitale, divenendo più semplice, accessibile e trasparente nelle relazioni con il cittadino, a partire dai pagamenti”.

Il Next Generation inoltre “dovrà molto vedere protagoniste le donne, con risorse destinate a politiche per la parità”.

