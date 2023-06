Regtech, intelligenza artificiale per velocizzare la compliance

I requisiti normativi sempre più complessi spingono le aziende ad adottare una serie di nuove tecnologie per facilitare la conformità: dall’uso di libri contabili blockchain condivisi per migliorare l’antiriciclaggio e la conformità alle frodi negli scambi di criptovalute, all’elaborazione del linguaggio naturale per individuare attori malintenzionati nelle e-mail e nelle telefonate, identificando con successo comportamenti scorretti, conflitti di interesse e crimini finanziari.

Lo rivela un nuovo studio di Juniper Research (SCARICA QUI IL WHITE PAPER), secondo cui la spesa in regtech da parte delle istituzioni finanziarie e di altri settori aumenterà del 124% tra il 2023 e il 2028 a livello globale, passando da 83 miliardi di dollari nel 2023.

In crescita i livelli di investimento

Con l’aumento della diffusione di queste tecnologie, Juniper prevede un aumento dei livelli di investimento da parte delle imprese in virtù delle vaste efficienze che la regtech può creare.

Il regtech è un sottoinsieme del fintech: il suo focus è la tecnologia che può consentire di soddisfare i requisiti normativi in modo più efficiente ed efficace rispetto alle capacità esistenti.

I top vendor: Encompass sul gradino più alto del podio

Nell’ambito dello studio, Juniper Research ha pubblicato la classifica 2023 dei top vendor di settore. Basata su una solida metodologia di punteggio, la nuova Competitor Leaderboard ha classificato i 23 principali fornitori di regtech, utilizzando criteri quali il livello di innovazione delle loro soluzioni, il numero di settori che supportano e le loro prospettive di business future.

I 5 principali fornitori per il 2023 sono, nell’ordine: Encompass, Socure, Feedzai, Chainalysis e Fenergo.

AI e apprendimento automatico per soluzioni all’avanguardia

Dalla ricerca è emerso che i principali operatori offrono una verifica dell’identità semplificata e automatizzata dall’AI e sono in grado di posizionarsi con successo in molti settori diversi, poiché il regtech si espande oltre i servizi finanziari. Per essere all’avanguardia, i fornitori devono sviluppare soluzioni che utilizzino l’AI e l’apprendimento automatico, in grado di automatizzare processi come la verifica dell’identità.

I fornitori di maggior successo sfrutteranno l’intelligenza artificiale per ridurre i requisiti manuali necessari ai team di conformità e consentire loro di concentrarsi sulle attività che richiedono elementi umani, riducendo i costi e aumentando la produttività in modo significativo, in un momento di forte pressione sui costi.

