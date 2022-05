Reply: nasce a Torino Area42, centro di ricerca sulle tecnologie innovative

Un nuovo centro di ricerca applicata focalizzato sullo sviluppo delle tecnologie più innovative: è Area42, inaugurato da Reply per trasformare le idee in prototipi innovativi sfruttando il potenziale delle tecnologie, ed applicarli a use case reali in ambito industriale nei sei “corner lab” in cui si lavora su Autonomous Warehouse, Last Mile Delivery, Robotica, Connected Products, Blockchain e Metaverso.

I Laboratori di Area42, si legge in una nota, sono l’elemento distintivo della nuova sede torinese di Reply che si estende su una superficie di 20mila metri quadrati completamente ristrutturati e ottimizzati in linea con i nuovi modelli di lavoro del Gruppo, più aperti e collaborativi. Nei nuovi spazi, Reply ospiterà i propri clienti per sperimentare e incubare nuovi concept e testare le ultime tecnologie per abilitare prodotti e servizi digitali da adattare al loro contesto di innovazione.

Area 42 si aggiunge ai laboratori di Reply in Europa: il Test Automation Center, dedicato all’automated monitoring & testing della qualità di prodotti e servizi business critical, e l’ IoT Validation Lab, dedicato alla validazione di soluzioni interconnesse, presenti anch’essi nella nuova sede del Lingotto per creare un vero e proprio polo di laboratori applicati all’industria. Poi Area 360, il centro per la realtà aumentata e virtuale a supporto del business, con sede a Milano, e l’Immersive Experience Lab di Monaco, dove si sperimentano esperienze immersive di nuova generazione. E il Cyber Security Lab, a Colonia, dedicato allo studio e al test delle minacce cyber, e quelli in prossima apertura a Londra dedicati alla robotica, edge computing e tecnologie sensoriali.

Tornando ad Area42, nel lab dedicato all’Autonomous Warehouse si studiano e sviluppano soluzioni per la gestione autonoma delle attività di magazzino, grazie all’utilizzo di droni e veicoli autonomi in grado di interfacciarsi con innovative piattaforme di gestione del magazzino.

Nel Last mile delivery si sviluppano soluzioni per integrare e gestire la mobilità di veicoli e robot a guida autonoma all’interno di spazi predefiniti, come campus, ospedali, fabbriche, e in grado di interagire con l’ambiente circostante.

Nell’area dedicata ai Robotics si combinano le tecnologie di Intelligenza Artificiale con la robotica per sperimentare l’agilità dei robot autonomi e scenari d’uso di interazione tra essi e ambienti di vaste dimensioni che necessitano di attività di manutenzione e controllo ripetitive.

Nel lab Connected Products, si lavora sul design e lo sviluppo di prodotti e servizi connessi dalla prototipazione dei dispositivi fino alla realizzazione degli applicativi di front-end, grazie anche al supporto di acceleratori IoT

Nell’area dedicata alla Blockchain, nel quadro di una sempre maggiore evoluzione dei concetti di smart city e mobilità condivisa, si sperimenta l’applicazione delle tecnologie blockchain per abilitare scenari reali basati sull’identità digitale dei veicoli.

Infine del lab Metaverse ci si concentra sull’applicazione e l’integrazione di soluzioni di Mixed Reality per creare applicazioni immersive, ambienti virtuali in cui è possibile entrare e muoversi e dove convivono oggetti virtuali e oggetti fisici, aprendo le porte ai mondi del Metaverso.

“I laboratori di Area42 rappresentano un unicum nel panorama moderno – spiega Filippo Rizzante, Cto di Reply – qui diamo vita a nuovi concept e applichiamo le ultime tecnologie per fornire soluzioni in grado di creare valore per il business e la società. Sperimentiamo e rendiamo reali idee innovative che hanno un impatto strategico e generano un vantaggio competitivo per i nostri clienti. Oggi ci focalizziamo su sei tematiche di grande attualità, ma l’evoluzione tecnologica ci porterà sempre oltre, nel rispetto di ciò che da sempre facciamo in Reply: preparare e rendere concreto il futuro”.

“La nascita di Area42 si inserisce in un progetto più ampio di eccellenza in termini di riqualificazione immobiliare che abbiamo avviato qui a Torino – aggiunge Tatiana Rizzante, Ceo di Reply – Pur nel rispetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici per quello che è considerato un simbolo dell’architettura moderna, abbiamo voluto spazi armonici e stimolanti per lavorare, confrontarsi e fare ricerca. L’interconnessione degli spazi destinati a funzioni diverse – dal lavoro singolo a quello di team, dalla condivisione di progetti a quella di momenti di svago, dai lounge fino ai laboratori – crea uno spazio fluido e aperto. I nostri ragazzi, ma anche i clienti e i partner possono vivere un’esperienza immersiva e sperimentare l’innovazione tecnologica”.

La Palazzina Lingotto che ospita Area42, al civico 250 di via Nizza a Torino, recentemente acquisita dal Gruppo, è stata oggetto di un importante progetto di ristrutturazione che, assieme a quello della Caserma de Sonnaz ancora in corso, permette di raccontare e far rivivere in chiave contemporanea due edifici iconici per la città di Torino.

