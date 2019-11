Rete unica Tlc, Asati: “Tim mantenga il controllo”

Il controllo della rete unica delle Tlc deve rimanere in mano a Tim. L’appello arriva da Asati, l’associazione dei piccoli azionisti, in vista del 19 dicembre quando è prevista la presentazione delle offerte dei fondi per l’acquisizione congiunta di Open Fiber.

“Con una certa apprensione – si legge nella nota – assistiamo da giorni a diverse dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da autorevoli esponenti politici e manager volte a screditare la portata del progetto di costituzione di una rete unica nazionale sotto l’egida di Tim e a condizionare le negoziazioni in corso con i fondi infrastrutturali, che dovrebbero esprimersi martedì prossimo 19 novembre, avviate da Gubitosi e coperte da impegni alla riservatezza, peraltro sottoscritti anche da Open Fiber e dai suoi principali azionisti, Cdp e da Enel”.

Asati si riferisce, in particolare, alle posizioni espresse da Franco Bassainini, presidente di OF, “intervenuto più volte nel corso della settimana per rimarcare la sua contrarietà al controllo dell’infrastruttura di rete da parte di Tim e ha anche elaborato scenari su come strutturare una possibile combinazione tra Tim e OF”.

Preoccupazione anche per alcuni articolo di stampa sulle presunte preoccupazioni espresse da alcuni fondi infrastrutturali statunitensi in merito ai potenziali rischi Antitrust, derivanti dall’integrazione verticale in caso di combinazione delle reti e alla possibile perdita dei sussidi Infratel per la copertura delle aree a fallimento di mercato. Per Asati, l’integrazione verticale “non rappresenta una criticità di per sé, laddove sussistono i presupposti, come nel resto d’Europa, per un intervento regolatorio volto a garantire condizioni di accesso wholesale eque e non discriminatorie, tutelando la cosiddetta equality-of-input e output, e volte a favorire la concorrenza tra gli operatori”.

In tutti Paesi europea la rete è controllata dagli ex-incumbent (Telefonica in Spagna, Deutsche Telekom in Germania, Orange in Francia): un modello “con un’efficace regolamentazione – spiega l’associazione – che ha consentito per decenni di realizzare investimenti tecnologici fondamentali per lo sviluppo del Paese, favorendo nel contempo l’entrata di nuovi soggetti nel mercato”.

Secondo Asati affidare a un unico soggetto come Tim il controllo dell’infrastruttura consente “di massimizzare sinergie industriali e ritorni sugli investimenti facendo leva su un ampio ventaglio di soluzioni (rame, fixed-wireless-access, Fttc, Ftth e 5G) di cui Tim dispone in tutto il territorio nazionale, e di offrire la migliori tecnologie nelle diverse aree del Paese”.

“Il modello wholesale only ha consentito ad OF di ottenere un maggior punteggio nelle tre gare per le concessioni Infratel, unitamente ai forti sconti offerti da OF rispetto alle basi d’asta – evidenzia Asati – Va chiarito tuttavia, che questo status di operatore non verticalmente integrato non rappresentava tuttavia una discriminante o una pregiudiziale per poter partecipare alle gare Infratel e ottenere i sussidi in caso di aggiudicazione della concessione. Riteniamo quindi che con opportune interlocuzioni con le autorità regolatorie e con la Commissione Europea ci siano i presupposti legali per consentire a OF di non perdere i sussidi Infratel (circa 1,4 miliadi) in caso di un cambio di controllo e di una combinazione societaria con Tim”.

Asati conclude invitando “tutte le parti coinvolte nei negoziati con OF ad una maggiore responsabilità e a rispettare il vincolo di riservatezza sottoscritto”.

