Retelit, il governo non esercita la Golden Power sull’Opa Rds

Il governo ha deciso di non esercitare la Golden Power sull’Opa parziale di Retelit Digital Services relativa al 7,2% del capitale sociale della società. A comunicarlo è lo stesso gruppo specializzato nella fornitura di soluzioni Tlc. La decisione, comunica Retelit, è arrivata nella giornata di ieri a seguito della notifica dell’offerta effettuata lo scorso 27 aprile. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la chiusura del procedimento per l’appunto “non esercitando i poteri speciali previsti dalla normativa”.

I dettagli sull’Opa di Retelit

L’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale era stata promossa il 23 marzo 2020 da Retelit Digital Services e aveva per oggetto 11.875.000 azioni ordinarie della controllante Retelit. L’Opa, precisa Retelit, è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni sono quotate esclusivamente sul Mta (segmento Star), ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni. L’Opa non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente o sia in violazione di norme o regolamenti locali, né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

L’azienda sottolinea infine che l’adesione all’Opa da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Opa conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

