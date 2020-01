Reteliti compra Partners Associates: nasce la newco dei servizi Ict integrati

Retelit perfeziona l’acquisizione di Partners Associates (PA) tramite la controllata Retelit Digital Services. Il prezzo offerto per il 100% di PA Group è stato pari a circa 60 milioni derivanti da una valutazione di 74 milioni, pari all’Enterprise Value di PA Group, a cui si aggiungono earn-out pari a massimi 13 milioni diluiti in tre anni, legati al raggiungimento di obiettivi di sovraperformance per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

“Siamo indubbiamente soddisfatti – ha dichiarato il presidente Dario Pardi – per aver portato a termine questa operazione che proietta Retelit verso il futuro, facendola diventare un Gruppo in grado di giocare un ruolo primario in Italia e non solo, con proposte complete, sia in ambito infrastrutturale sia di servizi digitali e Ict. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a portare a termine l’acquisizione, dal management agli operativi e sottolineare il clima positivo di collaborazione che si è già stabilito tra i dipendenti di Retelit e PA Group, fondamentale per garantire il successo di questa fusione”.

L’operazione porta alla creazione di un operatore di servizi integrati Ict italiano, ben diversificato tra infrastruttura e servizi a valore aggiunto (circa 53% infrastruttura e 47% di servizi), potendo contare sull’offerta e sulle competenze di due realtà perfettamente complementari. Il nuovo soggetto potrà coprire “nativamente”, cioè su proprie piattaforme, tutta la catena del valore dei servizi Ict.

Le soluzioni che la nuova realtà potrà offrire saranno trasversali per più settori come nel caso di offerte, tra le altre, di Cyber Security, Multicloud, Big Data, Intelligenza Artificiale, Crm, Erp, System Integration, Data Center, ma anche verticali per singoli mercati, dall’Healthcare, all’Automotive, al Retail, al Finance, ai servizi per la Pubblica Amministrazione.

Il Gruppo Retelit in particolare, con questa operazione, punta a migliorare sia i volumi sia la marginalità, potendo avvantaggiarsi, tra le altre cose, di una gamma aumentata di soluzioni e servizi per le aziende e al miglioramento della capillarità della propria infrastruttura, con una maggiore presenza nell’area Nord Est, grazie al contributo di Inasset, un Data Center di proprietà di PA Group, ubicato a Udine.

“Siamo entusiasti di partire con questo progetto – ha dichiarato da parte sua il presidente di Pa Group Ennio Baracetti – considerando che oggi nasce un soggetto unico nel panorama Ict italiano, in grado di offrire al mercato, soluzioni integrate e tailor made sulle esigenze delle aziende italiane e soprattutto completamente realizzate su piattaforme gestite dal Gruppo. In questi mesi, dalla firma dell’accordo vincolante ad oggi, abbiamo gia’ iniziato ad impostare i primi passi verso l’integrazione, con incontri tra i rappresentanti di tutte le divisioni aziendali e da subito si è notata una piena sintonia tra i gruppi di lavoro e grande attesa per poter mettere in pratica questa collaborazione”.

