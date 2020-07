Revolut raccoglie 80 milioni di dollari, sprint agli analytics per il banking

Revolut raccoglie 80 milioni di dollari con l’estensione del round di Serie D. La piattaforma finanziaria globale mette in cassa un totale di 580 milioni. L’ultimo investimento arriva da Tsg Consumer Partners, società di private equity di San Francisco e partner nella crescita di brand globali.

Revolut utilizzerà l’investimento per accelerare il lancio delle operazioni bancarie in Europa, inclusi i conti bancari completi e i servizi di credito, e di nuove linee di prodotto, come il nuovo tool per la gestione degli abbonamenti e il programma Rewards.

Nelle prossime settimane verrà lanciato un nuovo strumento per la gestione degli abbonamenti che permetterà ai clienti di cancellare le sottoscrizioni semplicemente premendo un tasto e li allerterà quando un trial gratuito sta per terminare.

“Non eravamo alla ricerca di nuovo capitale ma Tsg ci ha approcciati con una proposta di collaborazione molto interessante – dice Nik Storonsky, founder & ceo di Revolut – Dato che Tsg ha un track record esteso di aziende di successo supportate, siamo davvero soddisfatti di averli a bordo nel momento in cui stiamo accelerando l’adozione della nostra piattaforma.”

“Ora che questa Serie D è completata possiamo concentrarci sull’implementazione delle operazioni bancarie complete in Europa e lavorare a fondo sullo sviluppo del prodotto negli Stati Uniti – spiega il ceo – Considerando la situazione attuale, siamo soddisfatti di avere una posizione solida per offrire servizi bancari migliori alle persone in tutto il mondo.”

“Revolut si è distinta tra i principali brand consumer di un settore fintech in rapida crescita – evidenzia Colin Welch, managing director di Tsg – L’offerta di prodotto innovativa, l’abilità nel connettere in modo semplice le persone nel mondo e l’impegno nell’offrire servizi finanziari migliori, posizionano l’azienda nel modo giusto per continuare a crescere. Siamo impazienti di iniziare a collaborare con il team di Revolut per continuare a scalare questa piattaforma globale.”

L’investimento servirà anche per potenziare il suo programma Rewards, che usa gli analytics per comprendere i brand preferiti dei clienti e inviare loro offerte esclusive di sconti e cashback ogni settimana, aiutandoli a ottenere di più dal proprio denaro.

Revolut sta sviluppando nuovi prodotti e servizi per offrire ai clienti ciò di cui hanno bisogno. La settimana scorsa la piattaforma ha lanciato il servizio di criptovalute negli Stati Uniti permettendo ai clienti di acquistare, detenere e vendere Bitcoin ed Ethereum al tocco di un bottone.

“In qualità di prima e unica vera super app finanziaria globale – evidenzia Beth Pickens, Principal di Tsg – Revolut ha costruito una piattaforma tecnologica completa che si estende non solo dal punto di vista geografico e del prodotto ma anche con asset digitali come le criptovalute, creando un legame ulteriore tra transazioni fisiche e online. Il recente ingresso nel mercato statunitense crea un’opportunità unica per Tsg nell’offrire valore aggiunto nell’ottimizzazione della customer acquisition e nel digital marketing.”

