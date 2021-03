Risultati record per Dell: ricavi oltre i 94 miliardi di dollari - CorCom

Risultati record per Dell Technologies nell’anno fiscale 2021: il fatturato dell’intero anno si è attestato su una cifra record di 94,2 miliardi di dollari, in crescita del 2% rispetto all’anno precedente.

La società ha generato un risultato operativo record di 5,1 miliardi di dollari, +96% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un risultato operativo non-Gaap altrettanto record di 10,8 miliardi di dollari, in crescita del 6%. L’utile netto dell’intero anno è stato pari a 3,5 miliardi di dollari e l’utile netto non-Gaap è stato pari a 6,8 miliardi di dollari. Record anche per il cash flow operativo, con un livello record di 11,4 miliardi di dollari.

I ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 9% a 26,1 miliardi di dollari. L’azienda ha generato un risultato di 2,2 miliardi, in aumento del 204% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un reddito operativo non Gaap di 3,3 miliardi(+19%).

L’utile netto è stato di 1,3 miliardi. Il flusso di cassa è stato di 5,9 miliardi di dollari mentre l’utile diluito per azione del quarto trimestre è stato di 1,57 dollari e l’utile diluito non Gaap per azione di 2,70.

“L’anno scorso il nostro team si è mobilitato per supportare clienti e partner in tutto il mondo in un momento in cui la tecnologia ha svolto un ruolo centrale nel sostenere la nostra società e l’economia – spiega Jeff Clarke, chief operating officer di Dell Technologies – Abbiamo generato entrate record di 94,2 miliardi di dollari quest’anno aiutando i clienti ad adattarsi alle nuove modalità di lavoro e apprendimento e siamo in una posizione privilegiata per capitalizzare la prevista crescita della spesa IT nel 2021″.

