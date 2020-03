Riviste gratis e buoni sconto: Fastweb vicina ai clienti

Fastweb sempre più vicina ai propri clienti in questa emergenza Coronavirus. Dopo le iniziative solidali – tra cui la donazione di 1 milione di Giga di traffico Internet per tutti i clienti con offerta ricaricabile Fastweb Mobile – l’azienda guidata da Alberto Calcagno amplia il palinsesto delle offerte riservate agli utenti iscritti a liveFast con contenuti e servizi digitali gratuiti ed esclusivi per rendere più piacevoli le giornate tra le mura domestiche.

Da oggi, lunedì 30 marzo e fino al 14 aprile, in partnership con il Gruppo Mondadori a disposizione 6 mesi di abbonamento gratuito ad un’ampia selezione di riviste digitali tra cui Casa Facile, Chi, Donna Moderna, Icon, Focus, Giallo Zafferano, Grazia, Tv Sorrisi e Canzoni e tante altre ancora.

Da 15 aprile al 15 maggio, gli iscritti a liveFast potranno inoltre ricevere un buono sconto di 5 euro (su una spesa minima di 5,01 euro) da utilizzare per l’acquisto di e-book su Rakuten Kobo (Kobo.com), il servizio di ereading che vanta un catalogo internazionale di oltre 6 milioni di e-book.

Per tutto il mese di maggio sarà possibile usufruire di due mesi di abbonamento gratuito a Storytel per accedere senza limiti ad un catalogo di oltre centomila audiolibri e podcast.

