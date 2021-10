Il Proptech rivoluziona il Real Estate: esperti a confronto sulle nuove opportunità - CorCom

Ottimizzare i processi e migliorare l’esperienza deli clienti: sono due dei principali ambiti su cui si declina la “rivoluzione proptech” per il settore del Real Estate. Un’opportunità di innovazione destinata a portare cambiamenti importanti nel mondo delle costruzioni e dell’immobiliare, che sta progressivamente attirando imprenditori e investitori. Proprio questo tema sarà al centro di “Digitale e Real Estate: la rivoluzione del Proptech. A che punto siamo? Tendenze, protagonisti, startup”, il digital meet in programma per giovedì 28 ottobre dalle 17:00 alle 18:30.

L’appuntamento nasce dall’iniziativa di Proptech360, la testata del gruppo Digital360 diretta da Giovanni Iozzia che si propone come un luogo digitale per gli addetti del settore in cui informarsi e confrontarsi, con l’obiettivo di accrescere la cultura dell’innovazione nel Real Estate. Un comparto, quello dell’immobiliare, che da solo rappresenta il 60% del patrimonio delle famiglie e un quinto del Pil italiano, e che proprio in virtù di questo suo peso nel sistema economico nazionale non può perdere l’appuntamento con l’innovazione.

Durante il digital meet verrà offerta ai partecipanti un’analisi dello scenario che si apre in Italia e su scala europea, con un approccio trasversale e con attenzione particolare alle le opportunità di innovazione e di business per le industry contigue al Real Estate, al ruolo delle tecnologie digitali – a partire da intelligenza artificiale e Internet of Things – nella trasformazione di costruzioni e Real Estate. Un focus sarà inoltre dedicato alle startup del Proptech e alla loro possibile collaborazione con le grandi aziende del settore.

Alla discussione, moderata da Giovanni Iozzia, prenderanno parte Francesco Barbieri, Head of Transactions and Special Projects Italy di Covivio, Stefano Bellintani, responsabile del Joint Research Center Proptech e dell’ItalianProptech Network, docente al Politecnico di Milano, Giacomo Bertoldi, Giacomo Bertoldi Founder e Ceo di Wallliance, Luca Bovone, Founder e Ceo di Habyt, Marco Celani, Ceo di Italianway, James Dearsley, founder di Unissu, Angelica Donati, presidente e Ceo di Donati Immobiliare Group oltre che presidente di Ance giovani, Giuseppe Donvito, partner di P101 Venture, Daniele Levi Formiggini, Head of Real Estate Advisory di Neprix, Alessandro Nacci, Ceo & Key Account Manager di Sofia Locks, Chiara Tagliaro, assegnista di ricerca al Politecnico di Milano, Victor Ranieri, country manager Italia di Casavo.

