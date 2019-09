Robotica industriale da record, mercato a 16,5 miliardi di dollari

Arriva a valere 16,5 miliardi di dollari il mercato della robotica industriale nel 2018, un nuovo record sostenuto dalla vendita di 422 mila unità a livello globale, con un aumento del 6% delle consegne rispetto all’anno precedente. A dirlo è l’ultimo rapporto “World Robotics”, stilato dalla International Federation of Robotics (Ifr). Le previsioni per il 2019 si discostano dal record nel 2018, ma ci si aspetta una crescita media del 12% all’anno dal 2020 al 2022.

“Abbiamo registrato prestazioni dinamiche nel 2018 con un nuovo record di vendite, anche se i principali clienti per i robot – l’industria automobilistica e l’elettronica elettronica – hanno avuto un anno difficile”, afferma in una nota Junji Tsuda, presidente della Federazione internazionale di robotica. “Il conflitto commerciale Usa-Cina porta incertezza all’economia globale: i clienti tendono a posticipare gli investimenti. Ma è straordinario sapere che la soglia psicologica delle 400 mila installazioni di robot all’anno sia stata superato per la prima volta. Le prospettive a più lungo termine mostrano che l’attuale tendenza dell’automazione e i continui miglioramenti tecnici porteranno a una crescita a doppia cifra, con una stima di circa 584 mila unità nel 2022”.

Una panoramica sulle installazioni, regione per regione

L’Asia è il più grande mercato di robot industriali al mondo anche se, secondo lo studio, le installazioni in Cina e in Corea del Sud sono diminuite, mentre il Giappone è cresciuto considerevolmente. In totale, l’Asia ha fatto registrare un incremento dell’1%. Le installazioni di robot nel secondo mercato più grande, l’Europa, sono aumentate del 14% e hanno raggiunto un nuovo picco per il sesto anno consecutivo. Nelle Americhe, il tasso di crescita rispetto al 2017 è stato del 20%, segnando un nuovo record per il sesto anno consecutivo.

I primi cinque mercati della robotica

Cinque mercati rappresentano il 74% delle installazioni globali di robot industriali nel 2018: Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Germania. La Cina rimane detiene una quota del 36% delle installazioni totali. Nel 2018 sono state installate circa 154 mila unità, l’1% in meno rispetto all’anno precedente, ma più del numero di robot installati nel complesso in Europa e nelle Americhe. Il valore degli impianti ha raggiunto 5,4 miliardi di dollari, il 21% in più rispetto al 2017. I fornitori di robot cinesi hanno aumentato la loro quota di installazioni totali sul mercato interno di cinque punti percentuali. Un risultato è in linea con la politica cinese di promozione dei produttori nazionali.

Le vendite di robot in Giappone sono aumentate del 21% a circa 55 mila unità, il che rappresenta il valore più alto di sempre per il paese. Il tasso di crescita medio annuo del 17% dal 2013 è notevole per un mercato con una produzione industriale già altamente automatizzata. Il Giappone è il primo produttore mondiale di robot industriali e ha consegnato il 52% della fornitura globale nel 2018.

Le installazioni di robot negli Stati Uniti sono aumentate per l’ottavo anno consecutivo raggiungendo un nuovo picco nel 2018 e hanno raggiunto circa 40.300 unità, il 22% in più rispetto al 2017. Per quanto riguarda le installazioni annuali, il paese ha rubato la terza posizione alla Corea, che ha perso il 5% – circa 38 mila unità sono state vendute nel 2018. Il mercato dei robot dipende fortemente dall’industria elettronica, che ha passato un anno difficile. Tuttavia, le installazioni sono aumentate del 12% in media anno su anno a partire dal 2013.

La Germania è il mercato numero uno in Europa, seguito da Italia e Francia. Nel 2018, il numero di robot venduti è aumentato del 26% a quasi 27 mila unità, un nuovo record trainato dagli investimenti dell’industria automobilistica.

Come l’industria utilizza i robot

L’industria automobilistica rimane per l’appunto il principale adozione di robot a livello globale con una quota di quasi il 30% dell’offerta totale. Il 2017 aveva visto un aumento delle installazioni del 21%, un trend non solo confermato ma anche leggermente aumentato del 2%. A spingere gli investimenti, l’uso di nuovi materiali, lo sviluppo di sistemi di trasmissione ad alta efficienza energetica e l’elevata concorrenza in tutti i principali mercati automobilistici.

Il 79% delle installazioni di robot industriali ha avuto luogo nei mercati chiave appena citati: Cina (39.351 unità), Giappone (17.346 unità), Germania (15.673 unità), Stati Uniti (15.246 unità) e Corea (11.034 unità). È interessante notare che l’India, il quarto produttore mondiale di veicoli secondo le statistiche di produzione di Oica, ha installato circa 2.100 robot industriali.

L’industria elettrica/elettronica stava per sostituire quella automobilistica come il cliente più importante per i robot industriali nel 2017. Tuttavia, nel 2018, la domanda globale di dispositivi e componenti elettronici è diminuita del 14% dal picco di circa 122 mila unità nel 2017 a 105 mila unità nel 2018. Il 79% delle installazioni totali nel settore elettrico/elettronico è avvenuto in Cina (43 %), Corea (19%) e Giappone (17%).

L’industria dei macchinari e dei metalli si è affermata come la terza in classifica. Le installazioni hanno rappresentato il 10% della domanda totale nel 2018, anno in cui le installazioni sono arrivate a circa 43.500 unità, l’1% in meno rispetto all’anno record del 2017 (44.191 unità).

Robot progettati per l’uso collaborativo (cobot)

Per la prima volta, il rapporto World Robotics ha analizzato il mercato dei robot industriali collaborativi (cobot). I Cobot sono progettati per eseguire attività nello stesso spazio di lavoro dei lavoratori umani. La definizione Ifr implica che un cobot è necessariamente un robot industriale come definito nella norma Iso 8372: 2012. Nonostante un’attenzione mediatica molto forte da parte dei cobot, il numero di unità installate è ancora molto basso con una quota solo del 3,24%. Nel 2018, meno di 14 mila su oltre 422 mila robot industriali installati erano cobot. L’anno prima erano solo 11.100. Dal 2017 al 2018, le installazioni annuali di cobot sono dunque aumentate del 23%.

