RTT si è aggiudicata il premio di miglior Partner dell’anno Oracle NetSuite per l’Italia. Dal 2019 partner della società – acquisita da Oracle nel 2016 – utilizzata da oltre 37mila aziende a livello mondiale, RTT arriva sul podio grazie agli 11 nuovi deal messi a segno quest’anno, di cui 9 già live con i nuovi clienti. “Siamo orgogliosi di essere partner di NetSuite e di aver raggiunto questo importante risultato. In questi anni abbiamo avuto una crescita esponenziale, che ci ha dato l’opportunità di diversificare le nostre linee di business e di potenziare la nostra espansione in offerte di prodotti in rapida crescita”, commenta il ceo di RTT Andrea Ghezzi.

I fattori chiave del successo

La stretta collaborazione con Oracle NetSuite è stata la chiave del successo: “Una collaborazione continua e costante con tutta la squadra di NetSuite che ci ha permesso di portare a casa un numero significativo di contratti e di realizzare implementazioni importanti”, evidenzia Ghezzi.

Due i fattori che hanno consentito a RTT di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento spuntandola sugli altri partner italiani: da un lato gli investimenti in formazione e certificazione e dall’altro un insieme equilibrato di competenze delle risorse. “Abbiamo effettuato investimenti significativi nella formazione e nella certificazione delle nostre risorse su Oracle NetSuite e il nostro successo è dovuto anche all’equilibrio tra competenze funzionali e tecniche”, spiega ancora Ghezzi.

La roadmap 2024 per la Business Unit Oracle NetSuite

Già messa a punto la roadmap per il 2024 per spingere la Business Unit Oracle NetSuite guidata da Duilio Paliferro. Due i principali obiettivi: l’espansione internazionale e quella della collaborazione in area Emea. “La nostra visione per il 2024 è quella di estendere la presenza oltre l’Italia, portando la nostra esperienza e le nostre soluzioni all’avanguardia a nuovi mercati e clienti in tutta Europa – annuncia Ghezzi -. Siamo consapevoli della crescente domanda di servizi di consulenza IT a livello internazionale e siamo pronti a soddisfarla”. E contemporaneamente “promuoveremo la collaborazione transfrontaliera, consentendo ai nostri team di lavorare con colleghi e clienti di diverse parti d’Europa”.

Le altre linee di business

Il premio è solo uno dei riconoscimenti ottenuti da RTT nel corso degli anni e rappresenta un grande traguardo perché RTT continua a crescere sia grazie alle linee di business Oracle più consolidate e in costante aggiornamento, sia grazie a quelle nuove ossia Oracle NetSuite e Stealth – RTT è partner dal 2017. RTT è inoltre player di riferimento per l’Erp nel settore Fashion & Luxury nonché delle attività Epm (Enterprise Performance Management), nuova linea di business nata per supportare le aziende a pianificare, definire budget, prevedere e creare report sulle performance aziendali, nonché a consolidare e finalizzare i risultati finanziari.

Il nuovo capitolo della storia: Oxsyn

“Grazie alla crescita costante che ci ha contraddistinti negli anni abbiamo deciso di iniziare un nuovo capitolo e diventare promotori e driver di Oxsyn, il nuovo Gruppo che ha l’obiettivo di porsi come un vero e proprio distretto dell’Innovazione composto da società che offrono prodotti e servizi complementari fra loro”, sottolinea il ceo.

Alleanze strategiche e focus sui talenti

Diverse le fasi evolutive che hanno caratterizzato l’azienda: “Da un lato, abbiamo sviluppato il business creando alleanze strategiche con partner nazionali e internazionali, ampliando l’offerta e specializzandoci sempre di più in prodotti e servizi cutting-edge in grado di rispondere prontamente alle esigenze dei nostri clienti e dall’altro lato abbiamo assunto nuovi talenti che ogni giorno sono sempre di più la chiave del nostro successo grazie alle loro competenze, professionalità e impegno”, puntualizza Ghezzi ricordando che dal 2019 il team è cresciuto in modo esponenziale con più di 60 nuovi dipendenti di cui circa il 50% under 30, provenienti da numerose università italiane con cui l’azienda collabora. “Poniamo un’attenzione particolare alla valorizzazione dei talenti e all’employee satisfaction offrendo percorsi di carriera definiti e investendo in iniziative mirate a rendere più piacevole la realtà lavorativa di tutti i giorni”, chiosa il ceo.

Chi è RTT

RTT opera nel settore tecnologico da oltre 25 anni. Fin dalla fondazione, nel 1996, supporta le aziende italiane e internazionali nel loro percorso di trasformazione e innovazione digitale. Vanta un team di 120 consulenti di talento con sede a Milano e Roma e si prepara a chiudere il 2023 con un fatturato di 10 milioni di euro, raddoppiato negli ultimi tre anni. L’azienda è specializzata nell’implementazione di sistemi Erp, Oracle NetSuite Planning & Budgeting e system integration. Tra i clienti soprattutto aziende di medie e grandi dimensioni, in particolare nel settore della moda, del food and beverage, dei servizi professionali e della produzione.

