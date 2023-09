Salesforce inverte il trend: 3.300 assunzioni

Salesforce inverte la tendenza e punta ad assumere 3.300 nuove risorse. A dare la notizia è stata Bloomberg, citando le parole dello stesso ceo Marc Benioff. Il gruppo specializzato in software gestionali cloud-based, dopo aver tagliato a gennaio il 10% dei posti di lavoro, torna dunque ad ampliare l’organico in vari dipartimenti.

“Il nostro compito è far crescere l’azienda e continuare a ottenere grandi margini”, ha dichiarato Benioff in un’intervista concessa a Bloomberg . “Siamo consapevoli di dover assumere migliaia di persone”. Il direttore operativo Brian Millham ha aggiunto che i nuovi talenti saranno suddivisi tra i reparti vendite, ingegneria, con particolare focus sui team che lavorano all’offerta cloud di Saleforce.

Il piano per reagire alla crisi

Come accennato, all’inizio del 2023 Salesforce aveva annunciato l’intenzione di tagliare il 10% della forza lavoro, con l’obiettivo di chiudere alcuni uffici. Alla base di questa decisione c’era stato lo sgonfiamento delle attività a ridosso dell’emergenza pandemica, durante la quale era aumentato il ritmo delle assunzioni, a cui si è aggiunto un contesto di rallentamento economico a livello globale.

La società ha così cercato di superare le criticità derivate dalla flessione della spesa tecnologica delle imprese lanciando una suite di funzioni di intelligenza artificiale e aumentando i prezzi per la prima volta in sette anni.

All’inizio del mese, per esempio, Salesforce ha presentato uno strumento di AI generativa, Einstein Copilot, che sarà disponibile in tutta la sua suite di applicazioni, dal servizio di messaggistica istantanea Slack allo strumento di visualizzazione dei dati Tableau, e potrà essere personalizzato dai clienti per soddisfare le loro esigenze.

Le ottime performance registrate nell’ultima trimestrale

Sulla strategia espansiva avrà poi senz’altro influito l’ottima trimestrale pubblicata a fine agosto: Salesforce ha infatti messo a segno ricavi per 8,60 miliardi di dollari, in crescita dell’11% su base annua. Le revenue generate da abbonamenti e supporto sono state pari a 8,01 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. I servizi professionali e gli altri ricavi sono stati pari a 0,60 miliardi di dollari, con un incremento del 3%. Il margine operativo Gaap è pari al 17,2% mentre quello non Gaap è del 31,6%.

Sebbene l’aumento dell’11% del fatturato del trimestre sia stato molto meno dirompente rispetto ai tassi di crescita storici, che si aggiravano intorno al 20-30%, la cifra ha superato le aspettative di Wall Street e ha permesso a Salesforce di rivedere al rialzo le sue previsioni di fatturato annuale.

