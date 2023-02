Samsung ai minimi dal 2014: l’utile operativo crolla del 69%

Tempi duri per Samsung Electronics: il gigante sudcoreano ha dichiarato che il profitto per l’ultimo trimestre è crollato di quasi il 70%, a causa della debolezza dell’economia globale che ha depresso la domanda dei suoi prodotti di elettronica di consumo e dei chip di memoria per computer. I dati trimestrali fino a dicembre, nel dettaglio, fotografano una discesa dell’utile operativo, che è pari a 4,3 trilioni di won (3,5 miliardi di dollari), del 69% rispetto all’anno precedente: si tratta del profitto trimestrale più basso dal terzo trimestre del 2014. I ricavi sono invece diminuiti dell’8% a 70,46 trilioni di won ($ 57,2 miliardi).

Per l’intero anno, il fatturato è stato di 302,23 trilioni di won e l’utile operativo di 43,38 trilioni di won.

Debolezza della domanda alla base del crollo

Analizzando il dettaglio delle società, Samsung Display Corporation (Sdc) ha registrato un calo degli utili nel business dei pannelli mobili a causa del calo della domanda di smartphone, mentre il business dei pannelli di grandi dimensioni ha ridotto le perdite con l’aumento delle vendite di QD-Oled per tv e l’esaurimento completo dell’inventario Lcd dell’azienda.

I ricavi e gli utili del business Mobile eXperience (Mx) sono diminuiti a causa della debole domanda nei segmenti di fascia medio-bassa, mentre il business Networks ha registrato un aumento dei ricavi guidato dalla domanda interna di installazioni 5G e dall’espansione delle attività estere.

Il Visual Display Business ha registrato ricavi e utili operativi più elevati poiché le vendite di prodotti premium, tra cui Neo Qled e Super Big tv, sono aumentate, mentre il Digital Appliances Business ha registrato un calo degli utili a causa dell’aumento dei costi dovuto al deterioramento delle condizioni di mercato e all’intensificarsi della concorrenza.

Il peso dello shock economico dovuto alla guerra in Ucraina

Il gigante tecnologico sudcoreano ha prosperato nei primi due anni della pandemia grazie alla sua duplice forza nei componenti e nei prodotti finiti, beneficiando della forte domanda di pc, tv e chip che alimentano i server dei computer, mentre il virus ha costretto milioni di persone a lavorare a casa. Ma è stato più difficile per l’azienda superare lo shock economico scatenato dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, che ha interrotto le catene di approvvigionamento industriale e ha lasciato le principali economie alle prese con un’inflazione più alta e una crescita più lenta.

“L’ambiente commerciale si è deteriorato significativamente nel quarto trimestre a causa della debolezza della domanda in un contesto di rallentamento economico globale”, ha dichiarato Samsung in un comunicato.

Chip: difficoltà per tutto il primo trimestre 2023

In ambito semiconduttori, Samsung ha dichiarato che i prezzi dei chip sono scesi bruscamente a causa dell’indebolimento della domanda, in quanto i clienti hanno aggiustato le loro scorte di fronte alle “crescenti incertezze” dell’economia globale, un problema che, secondo l’azienda, probabilmente si protrarrà per tutto il primo trimestre del 2023. Samsung prevede inoltre che la domanda di smartphone e televisori diminuirà ulteriormente nel primo trimestre a causa della crisi economica globale.

Smartphone: in arrivo il nuovo Galaxy S23

Per affrontare questa situazione, nel primo trimestre dell’anno il business dei semiconduttori si concentrerà sull’affrontare attivamente la domanda di prodotti di fascia alta, come i sensori di immagine DDR5, LPDDR5x e 200 megapixel (MP), in un mercato di memorie debole e una domanda IT globale debole. La società prevede inoltre di espandere la propria leadership nel segmento degli smartphone premium con il lancio di Galaxy S23, mentre il Networks Business si concentrerà sulle attività nazionali ed estere, incluso il Nord America. Il Digital Appliances Business mirerà a incrementare le vendite nel segmento premium attraverso nuovi modelli, come la Bespoke Infinite Line.

Per il 2023, mentre le incertezze macroeconomiche dovrebbero persistere, Samsung prevede che la domanda inizi a riprendersi nella seconda metà.

