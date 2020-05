Sanità digitale, arriva il Pos “su misura” di farmacie

Un Pos a canone scontato e commissioni azzerate per i pagamenti inferiori a 10 euro fino al 31 dicembre 2020, con una linea di credito dedicata il cui utilizzo sarà completamente libero, indipendentemente dalle transazioni canalizzate. Sono le caratteristiche di FarmaPos, la prima offerta fintech completa per le farmacie italiane messa a punto da Credifarma, caratterizzata dall’attenzione alla customer experience e dall’attenzione all’offerta tecnologica, insieme a un finanziamento a procedura semplificata per sostenere lo sviluppo dei servizi digitali nelle Farmacie italiane.

Lo smartPos messo a disposizione delle farmacie è realizzato da Nexi, nel quadro di un’offerta che mira a sostenere lo sviluppo dei pagamenti digitali in un momento in cui la farmacia è una fondamentale infrastruttura sanitaria di riferimento sul territorio, in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid-19.

Con FarmaPOS, si legge in un nota di Credifarma, i pagamenti digitali saranno possibili in un’unica soluzione integrata, semplice e veloce: i farmacisti in possesso di SmartPos Nexi potranno accettare pagamenti a distanza attraverso il servizio Pay By Link di Nexi, e questo consentirà di fare operazioni in modo semplice e sicuro anche quando il Titolare della Carta non è presente e senza alcun costo fisso o canone mensile aggiuntivo.

“Grazie all’accordo in esclusiva con Nexi, Credifarma rafforza da oggi la propria gamma di soluzioni a disposizione dei farmacisti italiani per effettuare i pagamenti – spiega Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma – Nell’ambito dei servizi digitali, vogliamo offrire ai nostri clienti funzionalità innovative in grado di soddisfare bisogni crescenti ed esigenze sempre più sofisticate, garantendo allo stesso tempo sicurezza e sostenendo l’evoluzione della sanità digitale. Stiamo assistendo a un veloce cambiamento che coinvolge non solo le modalità di pagamento ma tutta la proposizione dell’offerta del mondo della farmacia italiana. Con questa nuova iniziativa Credifarma si conferma il punto di riferimento per il supporto finanziario, lo sviluppo e l’utilizzo degli strumenti digitali al servizio del settore delle Farmacie italiane”.

