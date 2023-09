Sap acquisisce LeanIX e si rafforza nell’enterprise architecture management

Accordo raggiunto: Sap acquisirà LeanIX, azienda attiva nel campo dei software di gestione dell’architettura aziendale (Enterprise Architecture Management – Eam), mettendo così in atto un’operazione che amplia il suo portafoglio per la business transformation, dando ai clienti l’accesso a una suite completa di strumenti. LeanIX, società privata, è un partner strategico di Sap e delle soluzioni Sap Signavio da 10 anni: l’offerta combinata fornirà una base completa per l’ottimizzazione dei processi basata sull’intelligenza artificiale.

La chiusura dell’operazione è prevista nel quarto trimestre del 2023, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e le approvazioni normative. I termini della transazione non sono stati resi noti.

Supporto olistico per la trasformazione digitale delle imprese

L’offerta software-as-a-service di LeanIX consente a più di 1.000 clienti in tutto il mondo di visualizzare l’intero panorama delle proprie applicazioni IT, di scoprire le applicazioni che rischiano di diventare obsolete, di facilitare la progettazione di un target state e di aiutare a pianificare nuove roadmap architetturali. Recentemente LeanIX ha anche lanciato un assistente AI che sblocca la potenza dell’AI generativa per la gestione dell’architettura aziendale ed è in grado di aumentare l’automazione e porre le basi per un sistema di raccomandazione intelligente per la trasformazione futura dell’ambiente IT.

“Sistemi e processi vanno di pari passo”, ha dichiarato Christian Klein, ceo e Member of the Executive Board di Sap SE. “Insieme a LeanIX, vogliamo offrire una suite di trasformazione unica nel suo genere per fornire un supporto olistico ai nostri clienti nel loro percorso di trasformazione del business. Basandoci sulla nostra esperienza pluridecennale, incorporeremo l’intelligenza artificiale generativa per offrire applicazioni e processi auto-ottimizzanti che possano aiutare le aziende a raggiungere obiettivi chiave come la massimizzazione del flusso di cassa e la riduzione dell’impatto ambientale”.

Visione completa dei processi aziendali

La nuova suite di soluzioni per la business transformation di Sap offrirà ai clienti una visione completa dei processi aziendali e delle applicazioni, compresa la sovrapposizione delle dipendenze dei processi e la mappatura dell’impatto delle potenziali trasformazioni sull’infrastruttura IT. Le funzionalità di trasformazione dell’ambiente IT di LeanIX, insieme a Sap Signavio Process Transformation Suite, Rise with Sap e Sap Business Technology Platform, consentiranno ai clienti Sap di creare una cultura di continua adattabilità e miglioramento. Inoltre, LeanIX continuerà a supportare anche ambienti non Sap.

“Da oltre un decennio, perseguiamo un approccio costante incentrato sul cliente, un impegno per un’usabilità superiore e un’integrazione perfetta dell’ecosistema e siamo diventati leader nella categoria della gestione dell’architettura aziendale”, ha dichiarato André Christ, ceo e co-founder di LeanIX. “La nostra strategia consiste nel mettere le organizzazioni in condizione di trasformarsi continuamente in uno scenario in rapida evoluzione. Grazie a una visione integrata e completa delle applicazioni IT e dei processi aziendali, acceleriamo la modernizzazione e riduciamo i rischi di trasformazione per i nostri clienti, assicurando loro anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici come il cloud e l’intelligenza artificiale”.

