Sbarca in Olanda Innovation Engineering: “Via all’internazionalizzazione”

Nuovo logo ed espansione all’estero per Innovation Engineering, azienda specializzata nel knowledge management, ideatrice della piattaforma Wheesbee, “il Google dell’innovazione”.

Nel decimo anno di attività la società annuncia un nuovo logo, nuovo sito, nuova sede oltre quelle in Italia (a Roma, Napoli e Milano): da poco aperta una filiale in Olanda (Rijswijk), come joint venture insieme a Pno Consultants e Williams Consulting B.V.

La società si occupa di progettazione e sviluppo di soluzioni IT avanzate per la gestione della conoscenza all’interno delle aziende, “con un 30% del fatturato investito in Ricerca e Sviluppo – fa sapere in una nota – e un aumento del giro d’affari che raddoppia ogni anno, fin dalla fondazione”. All’interno un team di 30 professionisti esperti di innovazione e tecnologia a 360°. Nel portfolio clienti Enel, Leonardo, PNO Group, Accenture, GoSport.

“L’apertura della sede in Olanda è l’inizio di un percorso di internazionalizzazione. Parallelamente – dice la Ceo Valeria Marino – abbiamo in mente un programma ben preciso per rafforzare la presenza in Italia, attraendo nuovi talenti e con un’offerta di servizi mirata alle aziende che vogliono intraprendere la strada dell’innovazione”.

