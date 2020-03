Scuola a distanza, help desk online per i docenti

Ci sono scuole che già da alcuni anni hanno sperimentato e poi messo a regime modalità di didattica miste, in presenza e a distanza, grazie anche alla metodologia della classe capovolta. Altre, invece, sono state colte alla sprovvista dalle misure di sospensione delle lezioni per contenere la diffusione del Coronavirus e dalle indicazioni del Miur di proseguire con la didattica a distanza. Si trovano senza risorse di pronto uso e disorientate rispetto a metodologie e contenuti. Per non lasciare nessuno indietro la Fondazione Mondo Digitale ha deciso di attivare uno sportello multicanale, disponibile su piattaforma GoToWebinar. Ma si possono porre domande o richiedere approfondimenti anche con i principali servizi di messaggistica come Whats App o Telegram.

Scopo del servizio di help desk non è solo quelle di supportare i singoli docenti ma anche quello di creare uno spazio di confronto per condividere esperienze e attivare forme di auto-aiuto in modalità orizzontale, tra gli insegnanti con diverse competenze.

L’agenda dei temi trattati, aggiornata in base alle richieste pervenute, viene condivisa su mondodigitale.org/it/formazione. La pagina web, in continuo aggiornamento, raccoglie anche le risorse online che la Fondazione Mondo Digitale ha elaborato per le scuole e la formazione continua, grazie alle diverse azioni progettuali.

Si parte giovedì 12 marzo dalle 17 alle 18, per la prima sessione di help desk in modalità condivisa su piattaforma webinar.

Le attività dello sportello digitale sono coordinate da Valentina Gelsomini, formatrice senior della Fondazione Mondo Digitale.

