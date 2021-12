Scuola digitale, Cambium Networks pronta ad accompagnare la rivoluzione - CorCom

Scuola digitale: è arrivato il nuovo bando emesso dal MIUR da 455 milioni di euro per sostenere la digitalizzazione delle scuole, favorendo l’innovazione didattica e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative.

I processi di digitalizzazione della scuola italiana scontano ancora oggi un grave ritardo. È in quest’ottica che è arrivato il bando del MIUR a sostegno della digitalizzazione, un piano da 455 milioni di Euro.

Molti dei processi operativi delle scuola, didattici e non, devono in ogni caso potersi appoggiare su una infrastruttura di rete wireless capace di offrire tutti i requisiti necessari.

Una rete scolastica deve non solo offrire prestazioni adeguate in termini di velocità della connessione, sicurezza e affidabilità, ma l’infrastruttura deve anche essere gestibile nel modo più semplice possibile e, aspetto di notevole importanza gestionale, assicurare bassi costi di manutenzione e aggiornamento per garantire la funzionalità della rete anche in prospettiva.

Per dare un supporto concreto ai progetti di rinnovamento o implementazione delle reti Wi-Fi , Cambium Networks ha messo in campo una serie di specifiche iniziative rivolte agli istituti scolastici.

Innanzi tutto è disponile un listino prezzi agevolato per rendere ancora più appetibili le soluzioni Cambium, già comunque caratterizzate da un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni.

Di grande utilità per le scuole è il supporto progettuale, che prevede anche una simulazione della copertura Wi-Fi tramite software, per assicurare una rete capace di offrire tutta la connettività necessaria tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ogni istituto.

Il “pacchetto scuole 2021” include anche una garanzia a vita hardware (Limited Lifetime) sugli access point e di 5 anni sugli switch, oltre all’utilizzo gratuito della piattaforma di gestione cloud.

La piattaforma cloud cnMaestro rappresenta il vero punto chiave della soluzione Cambium Networks attraverso la quale é possibile monitorare la rete, gestire l’accesso dei dispositivi e le regole di firewall, installare in modo estremamente semplice ed intuitivo nuovi apparati (switch e Wi-Fi), oltre a permettere la creazione di un portale di autenticazione personalizzabile per ogni scuola.

“Che si tratti di accedere a contenuti di apprendimento digitale, collaborare con un team su un progetto o eseguire test online, tempi di accesso lunghi e connessioni lente non sono più accettabili. Gli istituti scolastici italiani devono poter finalmente disporre di reti Wi-Fi 6 potenti e facili da gestire, che offrano un accesso Internet stabile in ogni momento, anche in condizioni di carico pesante. Noi di Cambium Networks stiamo facendo la nostra parte per facilitare e accelerare questo importante processo.” ha osservato in proposito Marco Olivieri, Regional Sales Manager di Cambium Networks.

