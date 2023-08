Scuola e didattica digitale, Valditara firma il decreto che stanzia 8 milioni

La scuola italiana avrà 8 milioni di euro dal Pnrr per preparare i suoi studenti e, soprattutto, gli insegnanti alla transizione digitale: il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha, infatti, firmato un decreto che destina alle scuole oltre 8 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza per investimenti nella didattica digitale integrata e nella formazione del personale scolastico all’utilizzo dei nuovi strumenti.

“Investire nella tecnologia vuol dire investire nel futuro dei nostri ragazzi. Non bisogna aver paura della transizione digitale ma occorre saperla gestire, perché avrà un impatto sempre più profondo sulla società e sul mondo della scuola. Grazie a questa misura sarà realizzata una formazione diffusa degli insegnanti, che avranno a disposizione più risorse per l’utilizzo di strumenti adeguati a potenziare l’attività formativa”, ha dichiarato il ministro Valditara.

Un investimento sulla didattica digitale

Queste iniziative – fa sapere il ministero – contribuiranno alla diffusione sui territori delle azioni del Pnrr, saranno realizzate secondo metodi e approcci laboratoriali innovativi co-progettati e, in base alle esperienze e alle attività didattiche e formative svolte, costituiranno documentazione sull’orientamento, sullo scambio e sulla conoscenza delle buone pratiche in tema di didattica digitale.

Il provvedimento mira alla realizzazione di iniziative con reti di scuole in tutto il Paese. L’obiettivo è rafforzare, sia negli studenti sia nei docenti, le competenze digitali e di innovazione.

Il decreto contribuirà al raggiungimento del target europeo che prevede, entro il 31 dicembre 2024, la formazione di 650.000 tra dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, l’attivazione di 20.000 corsi di formazione e il coinvolgimento di 8.000 istituzioni scolastiche.

I nuovi fondi per gli Its Academy

Le risorse per la didattica digitale si inseriscono negli investimenti messi in campo dal ministero dell’Istruzione per migliorare la capacità del sistema scolastico di formare le nuove competenze. A luglio il ministro Valditara ha firmato il nuovo decreto riguardante l’assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica agli Its Academy per l’anno formativo 2023/2024, per un importo di oltre 48,3 milioni euro.

“Questo stanziamento è un nuovo passo nell’ottica di potenziare sempre più il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e garantire una migliore attuazione della riforma degli Its Academy e delle misure del Pnrr”, ha dichiarato il ministro Valditara.

Il fondo, atteso da Fondazioni Its e Regioni, potrà essere utilizzato nel 2023 per finanziare i corsi e l’offerta formativa e anche per dotare gli Its Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate. L’assegnazione delle risorse verrà realizzata entro il prossimo 30 settembre, per consentire alle Regioni di procedere con le programmazioni dell’offerta formativa 2023/2024.

