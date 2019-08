Serie A, Linkem stringe l’alleanza con il Lecce

Linkem e Us Lecce stringono l’alleanza in vista del campionato 2019-2020: l’operatore specializzato in servizi Internet a banda larga senza fili sarà “connecting partner” della società di calcio salentina, appena tornata in serie A: “oltre al ruolo di abilitatore di connettività sul territorio grazie alla sua rete di proprietà, Linkem – si legge in una nota – riserverà anche in ambito calcistico una serie di iniziative ‘tecnologiche’ dedicate ai tifosi dell’US Lecce che verranno svelate nel corso della stagione”.

Il logo dell’operatore, che era già “partner of the future” della società, sarà inoltre presente sulle divise da gioco di tutti i ragazzi del settore giovanile giallorosso, dalla Primavera fino ai più piccoli, a conferma della “volontà di accompagnare e valorizzare – prosegue il comunicato – i giovani campioni del futuro”.

L’accordo con il Lecce è soltanto l’ultimo tassello di un rapporto già consolidato tra Linkem e la Puglia, dove 10 anni fa la società lanciò la sua prima rete fixed wireless, e dove oggi ha sede il suo centro di customer care di proprietà.

“Siamo estremamente felici e soddisfatti di questo accordo – afferma Saverio Sticchi Damiani, presidente dell’U.S. Lecce – Per noi il settore giovanile, come abbiamo sempre sostenuto, rappresenta un punto cardine del progetto sportivo, che il nostro sodalizio, fin dal suo insediamento, ha portato avanti. L’attenzione che una società come Linkem ha deciso di rivolgere a questo settore strategico è per noi motivo di orgoglio”.

“Siamo orgogliosi di annunciare la collaborazione con l’US Lecce, ulteriore testimonianza della volontà di Linkem di investire in Puglia, territorio che ci accompagna sin dalle origini del nostro percorso – aggiunge Davide Rota, fondatore e amministratore delegato di Linkem – Da sempre crediamo che il Mezzogiorno d’Italia e i suoi giovani siano una risorsa fondamentale per il nostro paese: è per questo che abbiamo assunto a tempo indeterminato oltre 500 persone nelle nostre due sedi pugliesi”.

