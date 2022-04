Shopfully compra Tiendeo e diventa il primo player europeo drive-to-store

ShopFully ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Tiendeo, società spagnola con sede a Barcellona specializzata nella digitalizzazione dei cataloghi e dei volantini. La tech company italiana, tra i principali player internazionali nel Drive-To-Store e proprietaria dei marketplace DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, diventa così il primo operatore europeo del settore in termini di Paesi in cui opera, numero di utenti attivi e di partner.

La strategia nello scenario competitivo

“L’operazione sancisce infatti la creazione di un gruppo presente con un team in 12 nazioni, un network di 45 milioni di utenti attivi e oltre 400 partner tra i grandi retailer e brand più noti a livello globale”, si legge in una nota del gruppo. “ShopFully così rafforzata potrà offrire a consumatori e mercato una tecnologia e prodotti best-in-class, attraverso una piattaforma di innovazione comune a servizio di sempre più clienti nel mondo”.

Il merger avviene in un contesto di profonda trasformazione dello shopping e del retail. Nonostante infatti l’80% delle vendite avvenga nei negozi e il 70% della crescita del retail dei prossimi anni sia prevista proprio attraverso il canale fisico, il 75% delle decisioni di acquisto dei beni di consumo in Europa sono ormai prese dal consumatore attraverso i canali digitali.

L’acquisizione supporta dunque il piano di espansione strategica di ShopFully, e si inserisce in una serie di merger che nel 2020 hanno visto l’integrazione di PromoQui e VolantinoFacile. A seguito dell’operazione, i soci fondatori di Tiendeo, Eva Martín, Jonathan Lemberger e Maria Martín ricopriranno ruoli di leadership all’interno del senior management team di ShopFully, unendosi a un team di oltre 370 professionisti di quasi 30 nazionalità diverse.

L’evoluzione della missione di ShopFully

La mission di ShopFully riempie lo spazio tra decisioni digitali e acquisti in negozio, collegando milioni di consumatori nel mondo con i negozi vicino casa, facendo risparmiare loro tempo e denaro e aiutando retailer e brand a spingere le vendite nei negozi fisici. L’obiettivo è dunque passare da una comunicazione locale ai consumatori prevalentemente cartacea – che ad oggi prevede, solo in Europa, investimenti per oltre 12,6 miliardi di euro – a un modello digitale, con significativi vantaggi in termini economici e di impatto ambientale.

“ShopFully ha registrato negli anni un importante trend di crescita, sia organica sia per linee esterne e punta a collegare sempre più consumatori in Europa e nel mondo con i negozi vicino casa attraverso la sua tecnologia”, commenta Stefano Portu, Ceo e Founder di ShopFully. Con questa acquisizione acceleriamo il nostro percorso e puntiamo a creare ancora maggiore valore per consumatori e partner”.

Eva Martìn, Co-Founder di Tiendeo, aggiunge: “Siamo felici di entrare nel gruppo di ShopFully, dando vita così al leader europeo del Drive-to-Store. Unire le forze permetterà infatti di creare nuove sinergie fra i nostri business, mettendo a fattor comune risorse e know-how per sviluppare soluzioni sempre più innovative da proporre ai mercati in cui operiamo”.

