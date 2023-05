Sielte spinge su ricerca e sviluppo: via a Testare e Simove

La spinta all’innovazione ha sempre caratterizzato Sielte, realtà 100% italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni da quasi un secolo e che continua a contribuire allo sviluppo produttivo e tecnologico del Paese, con l’obiettivo di accompagnare pubblica amministrazione e imprese verso la rivoluzione digitale dei processi, prodotti e servizi.

Per mantenere una posizione competitiva sul mercato, e guardando all’innovazione come motore di crescita, Sielte investe in ricerca e sviluppo tramite una serie di progetti finanziati di R&S che vedono la collaborazione sinergica tra pubblico, privato, Università e Centri di ricerca. Tra questi, Testare (Test Area per la transizione Ecologica) e Simove (Sud Italia in movimento), che testimoniano il forte legame dell’azienda con il territorio e il tessuto produttivo locale.

Il progetto Testare

Il progetto Testare, finanziato dall’Agenzia per la coesione territoriale, mira alla realizzazione di una infrastruttura riqualificata all’interno della sede Sielte di S.Gregorio di Catania, atta ad ospitare attività di ricerca industriale e sviluppo, trasferimento tecnologico, incubazione di impresa e accompagnamento delle pmi nei processi di trasformazione digitale e transizione ecologica. Il progetto vede l’Università di Catania come il soggetto proponente e Sielte come principale partner nella realizzazione delle opere.

Testare sarà una “Infrastruttura per l’innovazione” con particolare riferimento ai settori di mobilità sostenibile, smart city, gestione delle risorse idriche, risparmio energetico, agricoltura 4.0, sostenibilità dei processi chimici per il riciclo della plastica e il recupero di CO2.

Obiettivo di Testare è ridurre l’incidenza del fenomeno dei neets, consentire il reskilling ed upskilling dei lavoratori, contrastare la migrazione di personale qualificato. Il progetto persegue inoltre le finalità espresse dall’obiettivo 9 dell’Agenda 2030, che promuove uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile.

Il progetto Simove

Simove è un progetto finanziato nell’ambito degli Accordi per l’Innovazione che vede Sielte come capofila e ambisce a realizzare una piattaforma tecnologica che favorisca l’adattamento del sistema logistico delle pmi alla trasformazione in atto nel mondo dei trasporti, dettata dalle politiche europee della digitalizzazione e decarbonizzazione. Un vero e proprio sistema di trasporto regionale integrato ed intelligente da realizzare tramite l’applicazione di tecnologie innovative quali Internet of Things (IoT), Digital Twin, 5G, realtà aumentata, cloud computing e blockchain.

