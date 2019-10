Sinfi, “Dajescientist” vince primo Datathon

Tre studenti dell’Università Sapienza di Roma vincono il primo Datathon sul Sinfi. Il gruppo “Dajescientist” ha ideato un software per l’automazione e l’ottimizzazione dei progetti da depositare all’interno del database dedicato al Catasto nazionale delle infrastrutture. Come premio i giovani vincitori avranno la possibilità di sviluppare con Infratel il progetto presentato.

La maratona digitale, organizzata da Mise, Infratel Italia e Talent Garden, si è svolta a il 19 e 20 ottobre presso il Tag di Roma Ostiense e ha selenzionato i progetti in grado di migliorare la funzionalità del database Sinfi il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture che raccoglie i dati delle infrastrutture del sottosuolo e del soprassuolo presenti in tutta Italia.

L’evento ha visto 40 partecipanti provenienti da tutta Italia, suddivisi in 7 gruppi e supportati da 10 tutor di Talent Garden, che hanno presentato progetti e prototipi esaminati da una commissione di esperti.

Cos’è il Sinfi

Il Sinfi (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) è lo strumento identificato per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA