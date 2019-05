Sirti, David Benello è il nuovo chairman

David Benello (nella foto sotto) è il nuovo chairman di Sirti, dove entra in una momento che l’azienda definisce “storico”, alla vigilia di una nuova fase di sviluppo che l’azienda ha in programma di presentare il 13 giugno.

Benello, presidente di V-Nova International dal 2016 e membro del board di Aicpam (Association of International Certified Professional Accountants) dal 2017, è stato Lead independent director di Telecom Italia e di Tungsten Network, società fintech con sede a Londra. Nella sua carriera è inoltre stato amministratore indipendente degli operatori di telecomunicazioni Telekom Malaysia Berhad e Rostelecom Aoa. Ha inoltre seguito per 30 anni clienti europei, nordamericani e asiatici in McKinsey & Company, dove ha guidato i settori industriale e high tech/telecomunicazioni nel Regno Unito e la European Strategy Practice.

“Vorrei ringraziare John Davison per il prezioso supporto ricevuto nel suo ruolo di Chairman di Sirti – afferma Roberto Loiola, Ceo di Sirti – e accogliere con entusiasmo David Benello. La sua energia, visione e saggezza e la sua profonda conoscenza dei mercati nei quali operiamo, in forte trasformazione, saranno di grande aiuto per accompagnarci attraverso questo complesso, ma avvincente, percorso di crescita”.

“È con grande onore che ricevo il testimone da John Davison – commenta Benello – che ringrazio per aver avviato con successo la trasformazione di Sirti. Sono onorato di assumere questo incarico, che svolgerò con tutto il mio impegno per favorire uno sviluppo sostenibile dell’azienda, basato sui valori, sull’innovazione e trasformazione digitale, e sull’eccellenza professionale”.

