Sirti, Luca Rubaga a capo di Digital Solutions

Luca Rubaga è il nuovo direttore di Digital Solutions, realtà italiana del gruppo Sirti attiva nel settore servizi e tecnologie digitali e fornitore di soluzioni in ambito cloud, edge computing, IoT, cybersecurity, automazione e virtualizzazione delle reti. Nel suo ruolo, Rubaga si occuperà di rafforzare ulteriormente la crescita dell’azienda facendo leva su partnership con importanti vendor Ict.

Rubaga, 52 anni e laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, prima di approdare in Sirti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, sia in Italia sia all’estero, in ambito tech per primarie società come Unicredit e Accenture.

Focus sul processo di crescita

“Siamo lieti di poter rafforzare la nostra squadra grazie all’ingresso di un professionista di comprovata esperienza come Luca Rubaga”, ha dichiarato Laura Cioli, ceo di Sirti. “Grazie ai costanti investimenti in innovazione e nella competenza dei nostri collaboratori, Digital Solutions è una realtà in grado di implementare, con una presenza e una capacità di intervento capillare senza precedenti su tutto il territorio, progetti digitali in settori chiave dell’economia, come l’energy, il banking, la pubblica amministrazione e le telco. Il nostro obiettivo è quello di dare seguito al nostro percorso di crescita, consolidando il ruolo di player di riferimento all’interno dell’attuale processo di trasformazione digitale delle imprese italiane e dell’intero Paese”.

