Sirti potenzia la tecnologia della stazione di Gallarate

Sirti si aggiudica la gara per sistemi di sicurezza per la stazione Rfi di Gallarate. La unit Transportationsi occuperà della realizzazione del nuovo Apparato Centrale a tecnologia innovativa per la regolazione della circolazione treni nella stazione Rfi di Gallarate, linea Milano – Domodossola, (8 binari e 2 diramazioni verso Varese e Laveno Mombello), nonché degli interventi secondari connessi (sistemi di telecomunicazione, alimentazione elettriche, Illuminazione).

“La nostra forza è la capacità di essere system integrator con un portafoglio tra i più estesi e ampi del mercato e di costruire soluzioni “tailor made” – spiega Roberto Antonio Chieregati, Vice President Business Unit Transportation di Sirti – In un settore ferroviario sempre più tecnologico, ci avvaliamo del nostro centro di ricerca sito a Genova per offrire prodotti innovativi per il segnalamento ferroviario, come l’Acc-M che per le sue particolari caratteristiche di intercambiabilità, scalabilità e compattezza, è tra i sistemi più avanzati sul mercato”.

Il sistema denominato Acc-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) consentirà di gestire in sicurezza tutti gli enti di stazione che regolano la circolazione ferroviaria tramite il controllo di un elaboratore a logica programmata, che gestisce il movimento dei convogli in sicurezza. Acc-M implementa in modo integrato anche sistema Scmt (Sistema di Controllo Marcia Treno), che costituisce il più avanzato e sicuro sistema per la sicurezza del traffico ferroviario.

Sirti Transportation si avvale del proprio centro di ricerca sito a Genova per la realizzazione di prodotti innovativi per il mercato del segnalamento ferroviario. Elemento di punta – che completa il portafoglio tecnologico rivolto al comparto ferroviario – è appunto l’Acc-M, Apparato Centrale Computerizzato Multistazione denominato Compact SIS4, che rappresenta l’avanguardia dei sistemi di segnalamento multistazione. Interamente computerizzata, questa soluzione integra le funzioni di comando locale di stazione e di distanziamento dei treni con quelle di gestione del segnalamento ferroviario. Oggi è impiegata in diverse tratte nazionali, e internazionali.

