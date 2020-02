Sixth Millennium sbarca in Italia: al via la partnership con CrowdFundMe

Sixth Millennium Venture Partners arriva in Italia grazie alla partnership siglata con CrowdFundMe, la piattaforma di crowdfunding quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. In virtù di questa intesa per la prima volta un gruppo di venture capital israeliano apre il proprio capitale al pubblico italiano in modalità crowdfunding, rendendo possibile la partecipazione in startup ad alto contenuto tecnologico nei settori della cybersecurity, dell’IoT, dei big data analytics e del fintech.

Sixth Millennium è un veicolo d’investimento focalizzato sulle società del mercato israeliano e fa parte del gruppo di venture capital, Sixth Millennium Venture Partners, fondato da Jonathan Pacifici e Reuven Ulmansky, con un passato di rilievo proprio nel campo dell’alta tecnologia e dei venture capital, proprio per questo in grado di valutare con attenzione le opportunità di investimento in startup e scaleup “disruptive”.

Per tenere le antenne costantemente puntate si cosa succede nella “startup nation” Sixth millennium conta su un team specializzato e su un network consolidato di co-investitori, incubatori, acceleratori e service providers, con accesso diretto ai centri di ricerca e sviluppo di molte delle multinazionali che operano in Israele, come soltanto per fare qualche esempio Microsoft, Google, Ibm Alphazone, Amazon, 8200 Eisp, Gvahim, Siftech e le technology transfer companies delle Università.

