Smart building, come accelerare sugli obiettivi Net Zero con IoT e reti sicure

Gli edifici smart possono dare un importante contributo agli obiettivi net zero delle imprese grazie ai dispositivi connessi della Iot che scambiano dati con connettività cloud sicura e affidabile. Di qui nasce l’offerta congiunta di BT e Johnson Controls per la tecnologia degli smart building e la connettività sicura, che consentirà alle organizzazioni di perseguire i loro obiettivi climatici.

“La nostra cooperazione con Johnson Controls aiuterà BT a mantenere l’impegno verso i clienti ed evitare di produrre 60 milioni di tonnellate di CO2 entro la fine di marzo 2030. Essi beneficeranno di una migliore visibilità e gestione dei dati energetici degli edifici connessi al fine di ridurre le emissioni Scope 1 e Scope 2 e raggiungere più rapidamente il Net Zero”, dichiara Sarwar Khan, global head of digital sustainability, Business, BT.

Smart building, BT collabora con Johnson Controls

La collaborazione tra Johnson Controls e BT – British Telecom, si legge in una nota, mira ad aiutare i clienti a beneficiare della tecnologia smart building per monitorare, analizzare e ottimizzare digitalmente l’utilizzo dell’energia nei luoghi di lavoro. Tutti gli edifici, comprese le fabbriche, possono trarre vantaggio da questa collaborazione, in quanto la finalità dell’accordo è quella di garantire ai propri clienti il raggiungimento del net zero il più rapidamente possibile e la riduzione dei costi operativi.

WHITEPAPER Sbloccare la potenza del cloud business: da FinOps a DevSecOps SaaS Cloud application

Le due aziende si avvarranno della loro esperienza nella gestione sostenibile di edifici e nel proprio network a livello globale per aiutare i clienti a ridurre le emissioni dei propri building in tutto il mondo. Verrà sfruttata la tecnologia degli smart building e la piattaforma digitale OpenBlue di Johnson Controls, in combinazione con reti sicure e resilienti, per migliorare l’acquisizione dei dati e fornire un’efficiente gestione degli edifici connessi su scala.

Smart building e Net zero: energy management su reti sicure

Secondo il World Green building council, gli edifici sono responsabili di quasi il 40% delle emissioni di gas serra e l’Aie (Agenzia internazionale dell’energia) ritiene che essi consumino almeno il 30% dell’energia a livello globale. Gli edifici smart e sostenibili rappresentano un’opportunità fondamentale per mitigare il riscaldamento globale.

“Siamo di fronte a una grande opportunità per promuovere la nostra leadership e azione in materia di sostenibilità, grazie alla presenza di una potente combinazione di tecnologia e partnership, unita agli incentivi governativi. La collaborazione tra Johnson Controls e BT aprirà ai clienti un nuovo potenziale per ridurre ulteriormente le emissioni, tagliare i costi e stimolare i dipendenti a portare a termine le missioni di sostenibilità”, conclude Katie McGinty, vice president, chief sustainability ed external relations officer di Johnson Controls.

@RIPRODUZIONE RISERVATA