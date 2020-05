Al via #Innovation2live: Enercom premia le startup della green energy

Una call4startup dedicata alla produzione energetica green e alle tecnologie per l’efficientamento energetico degli edifici, migliorando la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico nell’ottica Smart City e Smart Building grazie anche a Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, tutto nell’ottica della sostenibilità. E’ Innovation2Life, il contest del gruppo Enercom giunto alla sua seconda edizione e aperto a startup, scaleup, technology provider e software house di tutta Europa, che avranno tempo candidare i propri progetti fino al 30 giugno 2020. Obiettivo dell’iniziativa è l’individuazione di soluzioni e tecnologie integrabili in progetti d’avanguardia che siano velocemente trasferibili al mercato e che siano legati alle attività “core” dell’azienda. Si tratta di un percorso di open innovation che nasce per aprire una collaborazione diretta con le startup e l’ecosistema dell’innovazione nel campo dell’energia in tutta Europa, confermando la propria mission che ha portato l’azienda a una sostenibilità di filiera completa fino alla vendita di energia verde al 100% rinnovabile.

“In questo momento abbiamo bisogno di superare la crisi e guardare al futuro, ma abbiamo anche il dovere di farlo con un rinnovato entusiasmo, immaginando come poter migliorare la nostra vita con la forza delle nostre idee – afferma Cristina Crotti, presidente di Enercom – Il Gruppo Enercom ha da sempre nel suo Dna attenzione alla sostenibilità e alle idee innovative che possono cambiare in meglio il quotidiano delle persone e della società, e questo è anche il senso che diamo alla call Innovation2Live, alla quale quest’anno vogliamo anche aggiungere un ulteriore valore di collaborazione con le startup: Ripartiamo Insieme”.

Sarà possibile presentare i proprio progetti per partecipare alla call fino al 30 giugno, e lo stesso partecipante potrà proporre più di un progetto utilizzando il form online sul sito dedicato all’iniziativa. La call non prevede un premio in denaro, ma un’opportunità di ‘business’ e di sviluppo del progetto presentato: il Comitato di Valutazione selezionerà 5 finalisti che presenteranno la propria proposta all’evento conclusivo per concorrere alla vittoria finale. Al vincitore sarà riconosciuta l’opportunità di avviare con il Gruppo Enercom, un percorso di conoscenza e di accelerazione del progetto.

