C’è anche Roma tra le città interessate dal nuovo bando dell’Action fund Iclei per smart city capaci di rispondere all’emergenza clima. Il fondo, 7 milioni di euro finanziati grazie a Google.org, è disponibile per progetti che sfruttano i dati digitali per aiutare le città a ridurre le loro emissioni e migliorare la sostenibilità e l’equità sociale.

Le organizzazioni senza scopo di lucro e della società civile possono presentare domanda per ricevere fino a 1 milione di euro ciascuna per attuare strategie data-driven di resilienza al cambiamento climatico a Barcellona, ​​Berlino, Glasgow, Helsinki, Malmö, Roma, Rotterdam e Stoccolma. Il termine per presentare una proposta è il 24 luglio 2022. Altre città saranno selezionate nelle prossime due settimane.

“Google si impegna ad aiutare più di 500 città a ridurre una gigatonnellata di emissioni di CO2 all’anno entro il 2030 fornendo ai governi locali un migliore accesso a dati e tecnologia”, ha dichiarato Rowan Barnett, Director Google.org, Europe, Middle East & Africa.

Focus su mobilità, energia, edifici intelligenti

L’invito è aperto a progetti incentrati sull’azione per l’ambiente e il clima, con particolare attenzione alla mobilità, agli edifici, all’energia solare, alla gestione della qualità dell’aria e alla resilienza climatica.

“Il Fondo d’azione Iclei mira a incoraggiare progetti innovativi che supportano le città nel fornire ai cittadini un accesso equo e giusto alle fonti di energia rinnovabile, alternative di mobilità sostenibile e spazi pubblici più verdi e più sani. Dopo il successo del primo round di sovvenzioni, siamo ottimisti sul fatto che riceveremo proposte di alta qualità da organizzazioni che utilizzano fonti di dati pertinenti e tecnologie verdi per promuovere azioni intelligenti e sostenibili a livello locale”, ha affermato Wolfgang Teubner, Regional Director Europe, Iclei.

I dati per sostenere la resilienza climatica

L’Iclei Action fund è uno schema di sovvenzioni implementato da Iclei – Localgovernments for sustainability con il supporto di Google.org per stimolare la realizzazione di progetti ambientali e climatici che utilizzano dati da fonti pubbliche e private. Lanciato nel maggio 2020 in Europa, l’Iclei Action Fund 1.0 ha concesso 2,5 milioni di euro a sei organizzazioni no-profit e accademiche a Copenaghen, Berlino, Amburgo, Nantes, Birmingham e Oldham.

Questo nuovo ciclo di candidature (“Iclei Action fund 2.0“) rinnova l’impegno di Iclei Europe e di Google.org per accelerare l’azione per il clima per costruire città più sostenibili attraverso la tecnologia e l’innovazione.

Google.org ha fornito sostegno anche sotto firma di 237mila euro in Search advertising per contribuire a pubblicizzare Action fund, stimolare il supporto e condividere informazioni con il pubblico.

Google.org ha dato ulteriori 2,8 milioni di euro all’Iclei Usa, per un totale di quasi 10 milioni di euro a sostegno di progetti ambientali basati sui dati.

