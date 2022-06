Habitech, via all’acceleratore di Cdp per le startup dell’edilizia innovativa

Supportare la crescita delle startup più promettenti nel campo delle soluzioni tecnologiche rivolte all’immobiliare: questo l’obiettivo di Habitech l’acceleratore di startup per il settore proptech e per l’edilizia sostenibile tenuto a battesimo da Cdp Venture Capital. Realizzato insieme con Digital Magics e MassChallenge, l’iniziativa coinvolge Coima, Ariston e Novacapital in qualità di promotori, con una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro (di cui 3,75 milioni stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital Sgr) e sono salito a bordo in qualità di partner illimity Bank, Planet Smart City, Gabetti Lab e Costim.

La rivoluzione dell’abitare

“L’acceleratore HabiTech è dedicato all’abitare, un settore rivoluzionato negli ultimi anni anche a causa della pandemia, ma anche trasformato dai diversificati bisogni delle persone, dalla digitalizzazione e dalle crescenti applicazioni nel campo delle smart cities, e dall’imperativo della sostenibilità – commenta Francesca Bria, Presidente di Cdp Venture Capital Sgr -. Le startup hanno un ruolo da protagoniste in questa trasformazione, come si vede dal numero crescente di startup a livello globale che sviluppano servizi smart per la trasformazione urbana e per la transizione energetica. La partecipazione di eccellenze italiane nel settore dei servizi legati allo sviluppo urbano e alla sostenibilità abitativa fra i promotori e i partner del programma è dimostrazione di quanto questo settore sia strategico per trasformare le nostre città in città verdi e digitali nel futuro”.

115mila euro di investimento pre-seed: 10 startup all’anno

Le realtà selezionate riceveranno un investimento pre-seed di 115mila euro. HabiTech selezionerà ogni anno, per 3 anni, fino a 10 startup in fase seed e pre-seed. La prima call è aperta fino al 15 luglio al sito www.habitech-italia.com. L’acceleratore ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di startup che operano nell’ambito dei servizi innovativi per il settore degli edifici, con particolare focus sullo sviluppo di tecnologie legate alla sostenibilità, oltre che servizi di tipo finanziario per il real estate, piattaforme digitali per amplificare l’attivazione di quartieri urbani, la gestione delle compravendite e dei servizi immobiliari, gestione della rete domestica dei consumi tramite artificial intelligence e big data, soluzioni per efficientamento energetico, local energy systems, smart districts e gestione delle comunità energetiche.

Mentorship e supporto per spingere il business

Il programma – che sarà gestito da Digital Magics e MassChallenge – sarà ospitato negli spazi Coima di Milano dove le startup potranno utilizzare la piattaforma digitale di quartiere del Gruppo per accelerare test e prototipizzazione.

I promotori e i partner corporate contribuiranno all’identificazione delle aree di studio del programma e alla selezione delle startup accelerate, fornendo loro attività di mentorship e di tutoraggio e supportando i gestori di HabiTech attraverso il trasferimento di expertise e competenze nel real estate. Grazie alla collaborazione con i partner coinvolti, le startup potranno confrontarsi direttamente con esperti del mercato e avranno l’opportunità di validare la propria soluzione in contesti reali. Infine, i migliori progetti avranno accesso ad ulteriori investimenti già stanziati dai promotori dell’iniziativa.

