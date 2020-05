Meno consumi energetici e più sicurezza: la smart home targata Fastweb

Consentire il monitoraggio dei consumi energetici al fine di utilizzare al meglio gli elettrodomestici e risparmiare sulle bollette. Ma anche dotare la propria abitazione di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia gestibile da remoto. Sono queste le novità appena annunciate da Fastweb che rafforza la gamma di servizi e soluzioni per la Smart Home.

Due le offerte a disposizione per i clienti della società “vecchi” e nuovi: Casa Smart e Sempre a casa riservate ai sottoscrittori dell’offerta Fastweb Casa o di quella convergente Fastweb Casa + Mobile.

Casa Smart è la soluzione all-in-one per evitare gli sprechi nel consumo di energia e rendere l’abitazione più sicura e protetta. Nel kit è presente la smartplug T31, la nuova presa intelligente di Eviz, grazie alla quale i clienti potranno controllare i propri consumi e far diventare Smart anche i vecchi elettrodomestici, come il frigorifero o la lavatrice non connessi, senza bisogno di sostituirli. Tramite l’app “Ezviz”, infatti, i clienti potranno accendere o spegnere da remoto i dispositivi in ogni momento o in maniera temporizzata, e tenere traccia del consumo energetico dei dispositivi collegati tramite report dettagliati, utili per non avere soprese sulle bollette elettriche.

La soluzione consente inoltre di controllare da remoto i grandi spazi grazie ad un’unica telecamera Wi-Fi Ezviz C6T, full HD e dotata di visuale a 360° e della possibilità di collegare fino a 32 sensori (di cui 2 già presenti nel kit) per il controllo delle aperture di porte e finestre, così da tenere sotto controllo tutta la casa. In caso di intrusione dall’esterno, la sirena direttamente integrata si attiverà in automatico e verrà notificato l’evento al cliente tramite l’app “Ezviz”. Sempre nel Kit, inoltre, è incluso anche un telecomando per la gestione dei dispositivi attivati e di tutto l’impianto. Il tutto a 8 euro al mese per 24 mesi.

Sempre a casa invece è la soluzione ideale per restare sempre connessi con la propria abitazione e monitorarla in tempo reale a distanza. Il kit comprende due telecamere Wi-Fi Ezviz C1C dotate di illuminatore a raggi infrarossi fino a 12 metri, con copertura quadrangolare, audio bidirezionale e una visione sempre nitida giorno e notte, per coprire ogni angolo della propria casa ad un costo di 4 euro al mese per 24 mesi.

