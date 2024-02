Roma Smart City Lab, via alla Consulta: in campo oltre 100 soggetti

Sono oltre 100 i soggetti in campo nell’assemblea della Consulta Roma Smart City Lab, lo strumento di supporto dell’Amministrazione Capitolina sui temi strategici dell’innovazione e della trasformazione digitale. Come previsto nella delibera di istituzione, è stato infatti reso noto l’elenco degli ammessi all’Assemblea (SCARICA QUI LA DELIBERA UFFICIALE), che è l’organo collegiale della Consulta e ha lo scopo di eleggere il Direttivo, definire le linee di indirizzo e il programma delle attività, nonché esaminare ed esprimere parere non vincolante sugli atti all’ordine del giorno.

Uno strumento di partecipazione attiva

Secondo quanto previsto nella delibera, Roma Capitale “riconosce la Consulta Roma Smart City Lab quale strumento di partecipazione attiva degli enti e dei soggetti interessati al processo di transizione digitale verso la realizzazione delle finalità del Piano Roma Smart City. La Consulta – spiega l’amministrazione – costituisce uno strumento di implementazione concreta verso un pieno approccio Open Government basato sulla creazione di efficaci strumenti di collaborazione e condivisione anche oltre la riduttiva disponibilità di open data. La Consulta costituisce, altresì, strumento di pieno supporto e stimolo costante per l’attività degli organi di governance del Piano Roma Smart City”.

Più in generale, la Consulta punta a incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza dei temi dell’innovazione e dell’Agenda Digitale capitolina nonché a partecipare alla definizione dei programmi strategici sui temi dell’innovazione, della transizione ecologica e delle comunità energetiche rinnovabili

L’elenco degli ammessi all’Assemblea

Fanno parte dell’Assemblea, su richiesta, i soggetti collettivi che siano rappresentativi: degli operatori economici del settore della trasformazione e dell’innovazione digitale (ad esempio imprese o start up di settore); delle istituzioni scientifiche interessate quali Università, enti di ricerca, ordini professionali o associazioni di settore; delle organizzazioni civiche, quali associazioni, fondazioni, consorzi ed altre, impegnate nelle tematiche della trasformazione, innovazione digitale, tutela della privacy e dei diritti digitali, anche nella forma di rete o partenariato; delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative tra i lavoratori del settore della trasformazione e dell’innovazione digitale.

Questo, in ottemperanza a questa norma, l’elenco degli ammessi all’Assemblea:

Al One s.r.l., Aldo Menichelli, Amazon Web Services, Arch4Energy, Assist Technology & Research., Associazione Carteinregola, Associazione Centro Elis, Associazione di quartiere Fontana Candida, Assoconfam – Associazione Consumatori e Famiglie, Auditorium Srl, Avvio Capital s.r.l., Bistròband – Cooperativa Sociale, Bucap, Bufaga s.r.l., Bumper Evolution, Cafisc Aps, Capital Venture Consulting s.r.l., Cavallo Consulting, Cer Casal Palocco, Cer Infernetto, Cira, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, City Green Light s.r.l., Cloud for Defence, Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione, Cna – Confederazione Nazionale Artigianato, Comitato Portico d’Ottavia, Concreta.Mente, Confartigianato Roma Citta Metropolitana, Consorzio Innovo, Dassault Systèmes Italia s.r.l., Data Analytics Insights s.r.l., Designtech s.r.l., Doc Creativity Coop, Ecubit Sta, Enea, Eudecoop, European School of Economics, Exelab s.r.l., Eyeris s.r.l., FarPort Software s.r.l., Federmanager Roma, Fit Cisl, Fondazione Ampioraggio, Foodendi, Geckoway s.r.l., GenQ, Geosmartcampus, Gli amici di Conca d’Oro, Glocal Think, GM Ambiente & Energia, Greenx s.r.l., Harpa Italia srl, Hewlett Packard Enterprise, Hypernova Società Cooperativa, Innova Srl, InnovUp, Intelligentiae s.r.l.s, Jakala Civitas S.p.A., Jesap Consulting Associazione, Jetor consulting, John Cabot University Key to Business Srl, LA Consulting s.r.l., Legal Hackers Roma – Aps, Libera mente Aps, Lutech S.p.A., Mama Industry, Manageritalia, MediaGeo, Milestone Systems, Mondo Digitale, Moveax, Nazionale Smart Workers Union, Needs Startup Association, Nike Web Consulting

Nitel, Observo Onlus, Open Impact, Open Stage, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Oversky, Phoenix srl, Planet Idea, Posytron, Progetto Bridges Associazione, Quattroemme Consulting s.r.l., Rete Civica Parco Andrea Campagna Ape, Ricostruiamo Roma, Rinnovamento di Palocco, Ripensiamo Roma, Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., RomArs, Rome Business School, Safetecom, Selektra Italia, Sensoworks s.r.l., Shazarch s.r.l., Siaed spa, Smanapp S.r.l. Società Benefit, Snap4 s.r.l., Space 11 s.r.l., Spazioerre, Startalia, Switch Srl, Symbia s.r.l., Synch Lab s.r.l., Technis Blu s.r.l., Tecnojest, TecnoStudi Ambiente, Tempo 2050 s.r.l., Then s.r.l.s., Unipol Tech, Università degli Studi di Firenze – Dinfo – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli studi di Roma La Sapienza, Università degli studi Gugliemo Marconi, Università di Roma Tor Vergata, Urban experience Aps, Vates Italia s.r.l., VT Sistemi srl, Web Press Media Reporter Aps.

I membri permanenti

Fanno inoltre parte dell’Assemblea come invitati permanenti, senza diritto di voto: il Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica o un suo delegato, il Direttore del Dipartimento di Trasformazione Digitale o un suo delegato, il Presidente della Fondazione Roma Technopole o un suo delegato e i Presidenti di Municipio o un loro delegato.

