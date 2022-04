È partita ufficialmente l’Open call 4 Acea, la prima campagna di raccolta di idee organizzata da EY e la multiutility italiana Acea con lo scopo di raccogliere soluzioni innovative da poter sperimentare concretamente per migliorare le città del futuro.

Si tratta di una “call for ideas” della durata di un mese e aperta a tutti, dalle startup, Pmi e aziende alle università e centri di ricerca nazionali, che si focalizzerà su tre temi e obiettivi chiave: un nuovo modello di smart cities (sostenibilità, nuovi servizi per il cittadino, riuso delle risorse e agricoltura rigenerativa sono solo alcuni degli elementi su cui si può sviluppare una città più smart e a misura d’uomo); infrastrutture, edifici e reti (ottimizzazione ed efficientamento delle infrastrutture e delle reti per ridurre l’impatto sull’ambiente, ma anche sicurezza, resilienza e flessibilità per creare soluzioni in grado di affrontare difficoltà sempre più diffuse come la cybersecurity e il cambiamento climatico); new workplace & workforce model (rivoluzione dell’approccio al lavoro tramite l’innovazione, con soluzioni più ibride, più flessibili e più sostenibili).

Candidature aperte sino al 28 aprile

Chiunque voglia fare parte di questo processo di innovazione e dare un contributo potrà candidare la propria idea nella pagina dedicata al progetto sulla piattaforma proprietaria di EY raggiungibile all’indirizzo acea.cognistreamer.com. I progetti potranno essere caricati fino massimo il 28 aprile 2022, a seguire inizierà il periodo di valutazione delle proposte da parte di una giuria composta da rappresentanti di Acea, di EY ed esperti di settore. La giuria tecnica dovrà selezionare 10 tra i migliori progetti proposti che avranno poi la possibilità di essere presentati ufficialmente ad Acea in occasione di un evento dedicato.

Acea selezionerà e premierà i 3 progetti migliori per innovatività e aderenza con gli obiettivi dell’azienda non soltanto garantendo la sperimentazione effettiva della soluzione, ma anche con dei premi economici per aiutare queste realtà a sviluppare ulteriormente il loro potenziale.

