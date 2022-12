Smart city, Modena accelera e si allea con WindTre

Modena accelera sulle smart city e si allea con WindTre. L’obiettivo della collaborazione tra il Comune e la compagnia è quello di sviluppare le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio, come l’efficienza energetica, la digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico e di mobilità gestita dai servizi di Big Data Analytics.

“Siamo felici di supportare il Comune di Modena in questo importante progetto di trasformazione digitale – afferma Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development Office di WindTre – L’amministrazione comunale di Modena ha dimostrato di essere già molto avanti nell’approccio alla smart city e questa collaborazione è una conferma di come la pubblica amministrazione e le aziende di telecomunicazioni possano concretamente lavorare in sinergia per migliorare la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese”, conclude la manager.

La vision della città

In occasione della sottoscrizione del protocollo l’assessora alla Smart City Ludovica Carla Ferrari ha ricordato come la collaborazione con WindTre sia iniziata in occasione di Smart Life Festival, l’iniziativa modenese dedicata alla diffusione della cultura digitale. “È un interesse comune – ha aggiunto Ferrari – che si sviluppa nel condividere l’evoluzione del modello di Smart city e approfondire le opportunità di innovazione in ambito urbano in molteplici ambiti, dalla mobilità al risparmio energetico, dalla scuola ai lavori del futuro. Anche rispetto alla partecipazione alle opportunità offerte dai bandi del Pnrr e dalla progettazione europea”.

Il piano di sostenibilità di WindTre

Uno dei dieci obiettivi, concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WindTre, infatti, è quello di mettere il digitale al servizio delle smart city e disegnare insieme alle amministrazioni locali la transizione green delle città italiane. L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni Esg (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda Onu 2030.

