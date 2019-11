Smart city, Municipia ottiene il bollino blu di Agid

Le soluzioni di Muncipia “certificate” Agid. jEnte, Ines Cloud e Tri-Box sviluppate dalla società del Gruppo Engineering hanno ottenuto la qualificazione SaaS – Software As A Service e rientrano nel Catalogo dei Servizi Cloud per la PA a cui le amministrazioni possono attingere per avviare progetti di trasformazione digitale.

jEnte è la suite che razionalizza l’intera gestione dell’Amministrazione locale e delle sue Aziende attraverso un insieme di moduli che, integrati tra loro, danno vita ad una gestione “olistica” delle attività dell’Ente, come: Affari Generali – Servizi Demografici e Cimiteriali – Servizi Finanziari, Provveditorato e Patrimonio, Pianificazione e Controllo, Risorse Umane, Tributi e Canoni, Servizi alla persona, Suap e Commercio, Edilizia e Urbanistica, Polizia Locale. jEnte è progettata per affiancare gli Enti nell’adozione di una organizzazione per obiettivi ed è fortemente orientata a un’architettura SOA (Service Oriented Architecture) tale da garantire una forte cooperazione applicativa (interna ed esterna).

Ines Cloud è la soluzione utilizzata da numerose città in Italia e all’estero per la gestione unificata della mobilità e della sosta urbana. Consente di dare attuazione alle politiche di mobilità della città (regole di accesso, transito e sosta, aree geografiche di applicazione, tariffe, sanzioni, canali di vendita digitali, web e mobile) e processi operativi (attuazione e controllo di regole e servizi).

Tri-Box è la soluzione per la gestione complessiva dei Tributi Maggiori Imu, Tasi, Tari, Tares. Offre funzionalità puntuali (front-office) e massive (back-office) per la gestione ordinaria e sanzionatoria dei Tributi.

