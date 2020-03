Smart city, nasce 3PItalia: 20 milioni di investimenti in due anni

Disegnare e realizzare partenariati pubblico-privati per accelerare la trasformazione digitale del Paese e lo sviluppo delle smart cities. E’ l’obiettivo di 3PItalia, società fondata da Linkem, operatore 5G specializzato in banda ultralarga wireless in collaborazione con la società di consulenza direzionale Easygov. 3PItalia conta su un capitale sociale iniziale di due milioni di euro e promuove investimenti pluriennali su progetti di innovazione digitale dei servizi pubblici, in particolare per la creazione di ecosistemi Smart City con il coinvolgimento delle PA locali.

L’idea di fondo è quindi quella di supportare con partenariati pubblico-privati, gli enti locali in termini di competenze, investimenti e risorse per la realizzazione di progetti utili a soddisfare le esigenze dei cittadini in termini di dispiegamento di servizi innovativi. Linkem ha una partecipazione in 3PItalia pari al 15%, mentre Easygov ha conferito nella società il ramo d’azienda inerente alla realizzazione e gestione in concessione di servizi rivolti a Enti pubblici attraverso strutture aggregative, quali i centri servizi territoriali.

“La partecipazione in 3PItalia rientra nel nostro piano strategico orientato a massimizzare gli impatti positivi connessi allo sviluppo delle reti di quinta generazione – ha dichiarato Davide Rota, amministratore delegato di Linkem – Il nostro piano di transizione al 5G è finalizzato non solo ad abilitare migliori prestazioni per i nostri clienti, ma soprattutto ad accelerare la trasformazione digitale del Paese. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile creare nuovi modelli di business che coinvolgano attivamente le amministrazioni locali nella progettazione e dispiegamento dei servizi IoT e Smart City sulla base delle reali esigenze dei cittadini. Il business model di 3PItalia – prosegue – avrà un effetto moltiplicatore dei benefici economici derivanti dalla trasformazione digitale: nel periodo 2020-21 gli investimenti della Società ammonteranno a 20 milioni di euro, per un valore complessivo dei progetti pari a 200 milioni di euro, questo senza contare l’effetto addizionale della leva della componente pubblica”.

“I dati mostrano chiaramente che, ad oggi, la PA soprattutto a livello locale, fatica a governare la sfida della digitalizzazione con una eccezionale perdita di efficienza quantificabile in circa 35 miliardi di euro all’anno – aggiunge il professor Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano e presidente del Comitato Scientifico di 3PItalia ha dichiarato – A fronte della spesa prevista dall’Agenda Digitale 2014-2020 pari a 3,1 miliardi di euro, la media dei progetti è pari a solo 178 mila euro, appena lo 0,006% del totale, scontando una gestione inadeguata e frammentata. Tale criticità è amplificata dal divario digitale tra le PA, tanto più accentuato quanto più si guarda al Sud Italia e alle Isole e in generale ai piccoli Comuni. Un ulteriore e significativo gap rilevato è quello tra la disponibilità di servizi digitali e il loro reale utilizzo da parte dei cittadini. Per superare questa situazione sono necessari una visione programmatica e olistica nella progettazione di investimenti e servizi, nonché il superamento del modello di procurement tradizionale in favore del partenariato pubblico privato”.

Nella mission di 3PItalia c’è quindi l’obiettivo di affiancare pubbliche amministrazioni ed enti nella progettazione e fornitura di servizi e soluzioni digitali che rispondono alle necessità dei piccoli Comuni, aggregazioni, città metropolitane e Province, e nella creazione di ecosistemi che abilitano il coinvolgimento di startup innovative nella realizzazione di servizi digitali in ottica Smart City. 3PItalia nasce inoltre per favorire la concentrazione di investimenti sia pubblici che privati per il conseguimento di economie di scala nella definizione e gestione dei servizi innovativi.

3PItalia è titolare dell’unico contratto di Project financing attivato in Italia per la gestione aggregata dell’innovazione digitale, in particolare si tratta del Progetto di riqualificazione del Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia, che offre servizi ad oltre 200 enti del territorio in modalità associata. Il valore della concessione è pari a 2,8 milioni di euro per 5 anni.

