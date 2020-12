WindTre nel progetto Smart5Grid per le reti elettriche - CorCom

Spingere lo sviluppo di nuove network application che favoriscono la trasformazione digitale in differenti contesti verticali, a partire dalla Smart Energy: questo l’obiettivo del progetto Smart5Grid – inserito nel programma Horizon 2020, promosso dalla Commissione Europea – che vede in campo WindTre, la società guidata da Jeffrey Hedberg, in un consorzio che coinvolge partner nazionali ed internazionali di alto profilo come la Divisione Infrastrutture e Reti di Enel, Engineering, Hellenic Telecommunications Organization (Ote) e Atos.

Il consorzio valuterà come il 5G, in grado di operare a basse latenze e ad elevate velocità, possa gestire numerosi oggetti e, grazie al Network Slicing e all’approccio cloud, abilitare servizi diversi in una singola rete fisica.

“Il progetto Smart5Grid consentirà l’applicazione della tecnologia 5G per aumentare la qualità nella fornitura e nella distribuzione dell’energia elettrica – sottolinea Maurizio Sedita, Direttore Sales di WindTre -. Attraverso funzioni come il telecontrollo e l’automazione di rete, continua il manager, sarà possibile attuare comandi da remoto, migliorare la velocità di riparazione dei guasti della rete elettrica e favorire la continuità del servizio”.

