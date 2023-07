Smart manufacturing, in cantiere l’hub europeo di Ericsson

Ericsson punta il suo focus sulla smart manufacturing e mette in programma la costruzione di un hub tecnologico e di produzione intelligente di nuova generazione a Tallinn, in Estonia. La nuova struttura, un investimento green field del valore di circa 155 milioni di euro (169 milioni di dollari), ha come priorità la sostenibilità e l’efficienza operativa.

Il piano è quello di consolidare tutte le operazioni di Ericsson in Estonia in un unico smart hub all’avanguardia di 50.000 mq che comprende laboratori di prova, magazzini, linee di produzione e uffici. Sarà utilizzato per il co-sviluppo di ecosistemi cellulari e tecniche di produzione principalmente con clienti e partner in Europa, ma con un impatto globale sull’industrializzazione per la produzione in serie. Istituendo questo hub europeo, Ericsson consentirà una relazione simbiotica tra la sua ricerca e sviluppo consolidata in Svezia e la produzione, dove l’innovazione di prodotto si estende alla produzione e viceversa.

Operatività a partire dall’inizio del 2026

Come primo passo verso questo obiettivo Ericsson, attraverso la sua affiliata estone, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di proprietà per costruire questo smart hub con la transazione che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024, a condizioni concordate.

L’hub completamente connesso sarà situato nella città di Ülemiste a Tallinn, il più grande parco commerciale e area urbana orientata al futuro nei Paesi Baltici. Il nuovo hub europeo dovrebbe essere operativo all’inizio del 2026, con l’ambizione di Ericsson di ottenere la certificazione Leed Gold nello stesso anno.

Verso una supply chain più resiliente e sostenibile

“Questa mossa è in linea con la strategia a lungo termine di Ericsson per una supply chain più resiliente e sostenibile, riducendo significativamente la nostra impronta di carbonio e sfruttando la potenza del 5G per la produzione intelligente – afferma Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Networks di Ericsson – . Il nostro intero panorama produttivo a livello globale è in fase di digitalizzazione e, come abbiamo fatto negli Stati Uniti, ciò rafforzerà il legame tra la nostra ricerca e sviluppo e l’introduzione di nuovi prodotti per garantire che ogni prodotto che produciamo non solo avvantaggi i nostri clienti, ma sia anche prodotto con un basso impatto ambientale possibile”.

Decarbonizzazione del 70% rispetto agli altri 4 stabilimenti

Si prevede che il nuovo hub europeo ridurrà le proprie emissioni di carbonio fino al 70% rispetto a tutte e quattro le strutture esistenti a Tallinn. Sosterrà l’obiettivo di Ericsson per il 2030 di essere Net Zero nelle proprie operazioni attraverso un design altamente sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, compreso l’uso di travi in legno lamellare a basso tenore di carbonio, garantendo la resistenza strutturale riducendo al minimo l’impatto ambientale e un parco solare sul tetto.

Ericsson supporta anche i provider di servizi di comunicazione (Csp) nei loro viaggi Net Zero con il portafoglio più efficiente dal punto di vista energetico sul mercato. Aggiornando i siti 4G esistenti al 5G, i Csp possono aumentare la loro capacità di rete fino a 10 volte riducendo il consumo energetico di oltre il 30%.

Focus sulla sosotenibilità

“Ci impegniamo a essere in prima linea nelle operazioni sostenibili in Europa mentre rivoluzioniamo il nostro processo di produzione insieme ai nostri partner e clienti e supportiamo l’aumento dell’implementazione del 5G”, afferma Jejdling. “Questo hub intelligente sarà alimentato al 100% da elettricità rinnovabile e costruito con un’efficienza ottimale attraverso l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, la robotica e altre tecnologie avanzate di Industria 4.0. Inoltre, miriamo ad attrarre talenti locali ed europei creando un ambiente che promuova la collaborazione, l’innovazione, il benessere dei dipendenti, la diversità e l’inclusione”.

Ericsson ha attualmente più di 2.200 dipendenti in Estonia, inclusi ingegneri ed esperti di intelligenza artificiale e machine learning. La fabbrica esistente svolge un ruolo strategico nell’impronta di fornitura globale di Ericsson, rappresentando oltre il 40% dell’industrializzazione dei prodotti Ericsson 5G.

