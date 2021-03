Smart mobility, è tempo di accelerare: Tts Italia e Piarc alleate per i trasporti "intelligenti" - CorCom

Tts Italia e il Comitato Nazionale Italiano Piarc dell’Associazione Mondiale per la Strada insieme per lo sviluppo della mobilità smart. Il protocollo formalizza la collaborazione nel campo della formazione culturale, e dello sviluppo e diffusione di attività di ricerca e studio, con specifico riferimento alle varie tematiche inerenti al trasporto stradale e alle infrastrutture viarie, promuovendo la corretta diffusione dell’utilizzo di tecnologie e sistemi digitali.

In particolare si punta a esprimere pareri condivisi e/o linee di indirizzo, nell’ambito delle tematiche di reciproco interesse correlate alla gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie, nonché nel campo della pianificazione dello sviluppo delle reti, nuove tecnologie e mobilità autonoma e connessa.

“La collaborazione e la condivisione, tra Associazioni affini, come tra pubblico e privato, sono le parole chiave per una reale innovazione a favore di tutti. Ancora di più in un campo come quello delle tecnologie per la mobilità”, commenta la presidente di Tts Italia, Rossella Panero dicendosi soddisfatta “per il consolidamento di una collaborazione già in atto”.

Si vuole inoltre cooperare ai fini dello sviluppo e della diffusione delle iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza lungo le reti viarie principali e secondarie, anche nell’ottica delineata dalle direttive europee e nazionali in materia di sicurezza stradale.

“La collaborazione tra Piarc Italia e Tts Italia sarà fondamentale sul tema degli Its, i sistemi intelligenti di trasporto e quindi le Smart Road – spiega Massimo Simonini, Presidente Piarc Italia, Ad e Dg di Anas – Nel medio periodo, puntiamo allo sviluppo della Smart Road Anas, tecnologia abilitante per lo sviluppo della Smart Mobility e propedeutica ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli, che porterà un innalzamento degli standard di guida. La nostra Smart Road è infatti orientata al miglioramento della sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flussi di traffico”.

Tts Italia rappresenta il settore italiano dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (Its) e riunisce i principali stakeholder pubblici e privati del comparto nazionale. Piarc Italia è un forum internazionale di informazioni per lo studio e l’approfondimento di tutti i problemi relativi alla strada, al trasporto stradale e alla sicurezza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA