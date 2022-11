Smartphone, RealMe lancia in Italia la polizza contro danni e furti

E’ pronto al lancio in Europa Realme Care+, il programma che protegge i dispositivi Realme – il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa – da qualsiasi danneggiamento o furto. I clienti europei di Realme, per usufruire di Realme Care+, possono registrarsi sul sito ufficiale realme.com entro 30 giorni dall’acquisto del dispositivo e, con una spesa di soli 2,99 euro al mese, usufruire di piani di copertura e protezione contro danni e furti. Realme Care+ è disponibile in sei paesi europei: Spagna, Italia, Francia, Polonia, Germania e Repubblica Ceca, e sarà presto disponibile per tutti i clienti europei nel 2023.

Un servizio che consente di prolungare la vita dei prodotti

“I nostri clienti sono la priorità per Realme e mettiamo sempre la loro esperienza al primo posto: è questa la chiave del successo che abbiamo costruito. Vogliamo ora rafforzare ancora di più questa relazione grazie al programma Realme Care+, un servizio che consente agli utenti di prolungare la durata della vita dei loro prodotti”, ha commentato Francis Wong, ceo di Realme Europe.

Due rimborsi annuali per schermi rotti e problemi di software

Nel dettaglio, Realme Care+ offre una garanzia più lunga per tutti clienti Realme. Con essa sarà inoltre possibile chiedere il rimborso due volte all’anno per danni quali schermi rotti e problemi di software. Oltre alla copertura fornita dal piano Accidental Damage & Liquid Damage (Adld), che copre i danni accidentali anteriori e posteriori e i danni da liquidi, l’azienda offre anche un piano Adld + Theft Protection, che protegge dal furto dei device.

Per la riparazione utilizzate esclusivamente componenti originali

I clienti possono iscriversi al servizio siglando un abbonamento mensile a partire da 2,99 euro, che copre un dispositivo per un massimo di due anni per smartphone Realme acquistati online e offline. La polizza comprenderà anche una copertura su scala globale, valida anche durante un soggiorno temporaneo all’estero. Il servizio include il ritiro e la consegna gratuita dei prodotti danneggiati per la riparazione.

I tecnici autorizzati Realme, va ricordato, si occupano della riparazione dei dispositivi danneggiati utilizzando solo parti originali e apparecchiature di ricambio certificate, garantendo la qualità dei prodotti e restituendoli come nuovi. Gli abbonamenti annuali variano da 29 euro fino ad un massimo di 69 euro, a seconda del valore del dispositivo assicurato. Il programma Realme Care+ è supportato da tutti gli smartphone Realme, dalla serie C alla serie premium realme Gt. Per ulteriori informazioni e costi, consultare la pagina ufficiale di realme Care+.

