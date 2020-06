Softlab punta all’insurtech e compra il 51% di UnoOne

Softlab Group punta alla comunicazione digitale per il mondo assicurativo. Il pool industriale ha acquisito il 51% di UnoOne, digital company specializzata appunto nella comunicazione digital con particolare attenzione al mondo assicurativo. L’operazione è stata perfezionata attraverso un aumento di capitale sottoscritto interamente da Softlab S.p.A., azienda parte del Gruppo.

L’acquisizione è coerente con la più ampia strategia di Softlab Group di rafforzare ulteriormente la propria offerta in ambito Service Development and Management, sfruttando tutte le potenzialità delle Digital Solutions per rispondere in maniera puntuale alle crescenti richieste del mercato.

La componente Insurtech del Gruppo disporrà d’ora in avanti di strumenti e conoscenze all’avanguardia grazie all’esperienza consolidata di UnoOne nella progettazione di applicazioni mobile per il mondo assicurativo, aziendale, culturale, politico, nella comunicazione in ambito assicurativo e nell’adozione di piattaforme Cms in grado di dialogare con la periferia mobile per la gestione di base dati e flussi di notizie.

“La conclusione di questo accordo riveste un’importanza strategica e simbolica per il nostro Gruppo – commenta così Giovanni Casto, Ad del Gruppo Softlab – Oltre a instaurare una sinergia di expertise e servizi, con UNoOne condividiamo la professionalità delle nostre persone e dei nostri team di giovani talenti, capaci di fornire soluzioni innovative di alta qualità e al passo coi tempi”.

Altrettanto entusiasmo è stato espresso dall’Ad di UNOONE, Giovanni De Angelis: “Siamo molto orgogliosi di aver siglato questo accordo che consentirà ad UnoOne di crescere ed affermarsi nel mercato della comunicazione digitale ed Insurtech. La value proposition troverà in Softlab un importante volano di accelerazione nel settore digital in forte espansione”.

