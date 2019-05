Software Ag compie 50 anni. Il Ceo Brahmawar: “Idee per il prossimo secolo”

Sono passati esattamente 50 anni dal quel 30 maggio 1969 in cui sei giovani dipendenti di una società di consulenza fondarono in Germania la loro startup, Software Ag, che oggi è una delle principali società di software su scala mondiale, attiva nel promuovere l’indipendenza e l’interoperabilità con soluzioni di qualsiasi fornitore.

“Sono passati cinquant’anni dalla nascita di Software Ag e dalla nascita di un’intera industria – afferma Sanjay Brahmawar, Ceo di Software AG – entrato a far parte dell’azienda nel 2018, è orgoglioso del proprio patrimonio: In questa azienda c’è un’enorme storia di impegno per il successo dei clienti: grandi punti di forza su cui possiamo continuare a costruire mentre andiamo avanti. Il nostro cinquantesimo anno ci ha dato l’opportunità di riflettere su quei punti di forza e sfruttarli per il prossimo secolo”.

Nel 2019 cade inoltre il ventesimo anniversario della quotazione in Borsa di Software Ag alla Borsa di Francoforte, che risale al 26 aprile 1999, quando fu la più grande Ipo del settore software al mondo, con un valore totale dell’emissione superiore agli 850 milioni di marchi. Per celebrare questa ricorrenza il Ceo Sanjay Brahmawar ha suonato la campana di apertura della Borsa tedesca per iniziare la sessione di negoziazione del giorno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA