Software, settore in crescita: la mappa delle imprese italiane

Poco meno di 100 mila imprese con un livello di produttività del lavoro del 17%, dato superiore alla media dell’economia. È uno dei dati chiave che fotografano il comparto Software, secondo la nuova indagine promossa da AssoSoftware in collaborazione con il DataLab Luiss e il Centro Studi Confindustria.

Lo studio rivela che, nonostante le imprese digitalizzate presentino una produttività del lavoro superiore del 12 %, il livello di adozione di software gestionali integrati da parte delle pmi italiane resta ancora molto basso, circa il 30%. Il settore Software – emerge inoltre – crea occupazione stabile e di qualità: dal 2000 a oggi il numero degli occupati è cresciuto del 60% (contro un 10% dell’intera economia), la maggioranza con contratti dipendenti che sono raddoppiati nell’arco di un ventennio. Occupazione in particolare per i laureati Stem, con una domanda da parte delle imprese superiore all’offerta di neo laureati.

Bonomi: “L’innovazione deve partire anche dalla PA”

La presentazione dello studio ha visto il video-intervento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il quale ha ribadito l’importanza dei dati: “Questo studio non solo è un contributo essenziale alle imprese del nostro Paese, e che ritengo abbiano tutto l’interesse ad approfondire, ma rappresenta un importante contributo anche per i decisori pubblici – ha affermato -. L’innovazione e l’efficienza gestionale devono partire anche dalla pubblica amministrazione, e da chi governa sistemi così complessi da essere diventato uno Stato. Quando si parla di semplificazioni infatti si parla anche di software gestionali”.

“Da un aumento del 20% di investimenti nel comparto ne derivano quasi 5 miliardi di valore aggiunto e un aumento dell’occupazione di 67mila unità per l’intera economia”, ha spiegato Bonomi. “Come sistema Paese dobbiamo rimboccarci le maniche per capire come spingere gli investimenti privati con operazioni di semplificazione e attrattività del Paese e come supportare investimenti pubblici che siano mirati ed efficienti”. “In una fase di scrittura della legge di bilancio, con una coperta così corta che non è una novità, con un debito pubblico da contenere necessariamente – ha osservato – credo che chiedersi dove investire e allocare le risorse per generare crescita non sia un esercizio accademico ma sia una necessità”.

Analista e progettista di software: tra le prime 5 professioni più “irreperibili”

Il presidente ha quindi fatto presente che “anche nel settore del software, come in altri, si registra la difficoltà a reperire i profili adeguati. La professione di analista e progettista di software è tra le prime 5 professioni con difficoltà di reperimento secondo i dati Unioncamere, a fronte di possibilità di crescita per i nostri ragazzi enormi, e ancora poche donne scelgono percorsi scientifici”

Angeleri: “Fondamentale il sostegno del governo”

Il presidente di AssoSoftware, Pierfrancesco Angeleri, ha aggiunto come “lo studio condotto insieme a DataLab Luiss e Centro Studi Confindustria parla chiaro: il settore del software è fondamentale per la crescita dell’economia e dell’occupazione nel nostro Paese. Tuttavia, nonostante lo sviluppo del comparto negli ultimi anni, l’adozione di software gestionali nel nostro Paese è ancora ridotta rispetto alla media europea, soprattutto se consideriamo le pmi. In questo contesto, è fondamentale che il governo sostenga concretamente la diffusione del software tra le aziende italiane: come dimostra lo studio, infatti, investire in questo comparto vuol dire anche riuscire a imprimere all’intero sistema-paese uno shock positivo di competitività, determinato dall’aumento di efficienza di tutte le imprese che adottano tecnologie digitali”.

“Nell’evento di oggi è emersa una parola importante, cultura – ha concluso Alessandro Musumeci, Capo Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con Delega all’Innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti -. Credo sia necessario investire maggiormente per diffondere la cultura digitale, per rafforzare questo patrimonio di competenze tecnologiche che gravitano intorno al software. Per questo motivo sono necessarie misure a sostegno della formazione, al fine di rafforzare quegli investimenti che valorizzano l’immateriale e stimolare la crescita del nostro paese, che dal punto di vista tecnologico e in particolare informatico sconta ancora un gap con i partner europei”.

"Oggi ci siamo trovati per parlare di un settore strategico per l'Italia, perché nonostante siano molti i comparti fondamentali per la nostra economia, senza questo network che il software può creare per il Sistema Paese non c'è uno sviluppo adeguato dell'Italia al passo con la comunità internazionale – ha ricordato Gianni Riotta Direttore Esecutivo del DataLab Luiss

