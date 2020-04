Soldo, gratis ai Comuni la piattaforma per gestire gli aiuti

Carte Soldo a disposizione a canone zero per le istituzioni e le imprese impegnate in questi giorni a gestire le attività di supporto all’emergenza Covid-19. A lanciare l’iniziativa “Soldo per il Coronavirus”, sulla scorta dell’esperienza fatta con il Comune di Milano, è Soldo, la fintech nata con l’obiettivo di fornire a società ed enti una piattaforma per la gestione delle spese fatte dai dipendenti.

“In particolare, per consentire ai Comuni Italiani, alle Rsa e alle istituzioni di gestire al meglio i buoni spesa e gli aiuti alla popolazione, Soldo rende disponibile la propria infrastruttura per fornire e gestire carte di pagamento Mastercard, totalmente personalizzabili e controllabili in tempo reale – si legge in una nota della società – Ogni Comune potrà, dopo avere attivato un conto sulla piattaforma Soldo, richiedere e creare le proprie carte in modo autonomo, caricandole con somme personalizzate, in tempo reale e senza costi. Ogni carta potrà essere limitata nell’uso da regole definite e assegnate di volta in volta – spiega ancora Soldo – per consentirne l’utilizzo solo su specifiche categorie di esercenti, come supermercati/food, farmacie, etc., liberamente scelti dalle famiglie, con massimali di spesa legati a specifici periodi, giornalieri, settimanali o mensili”. La carta potrà inoltre essere ricaricata, bloccata e sbloccata in tempo reale”.

Per le amministrazioni e le aziende impegnate nell’emergenza Soldo dedicherà un canale di contatto per velocizzare la partenza del servizio e l’eventuale training a distanza, azzerando i canoni mensili, che normalmente ammontano a 9 euro. Le carte, conclude la nota, potranno essere etichettate con un testo unico con un numero progressivo, oppure intestate a singoli soggetti o avere altri identificativi.

