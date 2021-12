Sopra Steria, a Stefania Pompili il Ceo Italian Awards 2021 - CorCom

Stefania Pompili, ceo di Sopra Steria, vince il Ceo Italian Awards 2021 nella categoria “trasformazione digitale”. Il premio è organizzato da Business International in collaborazione con Forbes.



Innovazione, produttività ed empowerment femminile: i temi sui quali hanno posto l’accento i promotori della competizione nella ricerca dei migliori ceo del 2021.

“Questo riconoscimento mi rende orgogliosa e mi conferma che Sopra Steria sta andando nella giusta direzione, puntando su competenze e capitale umano. Non sarei qui se non avessi al mio fianco un team professionale, inclusivo e motivato – commenta Pompili – La digital transformation è un settore cruciale in questo momento storico e noi siamo pronti a supportare imprese pubbliche e private in questa sfida. Non potremmo farlo così bene senza un occhio all’inclusione e l’empowerment femminile, attitudini che rendono la nostra squadra più ricca e competitiva”.

Nel bilancio del terzo trimestre, Sopra Steria Italia ha, infatti, confermato i dati positivi del periodo precedente, consolidando la crescita del fatturato che si attesta a un +7,1% rispetto allo stesso periodo del 2020, e continua a puntare sul capitale umano, ampliando costantemente il proprio organico. Proprio i numeri positivi, la gestione improntata sulla valorizzazione delle risorse e la costante ricerca e sviluppo di nuovi prodotti digitali hanno permesso a Stefania Pompili di ricevere questo importante premio e di coronare l’impegno profuso in questi anni.

