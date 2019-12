Sparkle “rilancia” in Grecia: quarto data center e assunzioni

È Sparkle l’azienda che si è aggiudicata l’edizione 2019 del premio Cloud Service of the Year. Il riconoscimento – conferito ad Atene in occasione della conferenza InfoCom World, il principale evento Ict dell’Europa sud orientale – si aggiunge a quelli già ottenuti dall’azienda nel 2017 e 2018 in qualità di Best Cloud Service Provider e Data Center of the Year nonché a quelli ottenuti nell’ambito dei Cloud and Green Awards nel 2014 e nel 2013. Premi che – si legge in una nota dall’azienda – “confermando ancora una volta la leadership di Sparkle nel settore cloud e data center nonché il suo contributo allo sviluppo del mercato greco in generale”.

Sparkle – puntualizza la nota – opera in Grecia attraverso tre data center proprietari – due nell’area di Atene (Metamorfosi e Koropi) e uno a Creta – fornendo una gamma di soluzioni Ict che, integrate con i servizi di connettività globale. Nel 2018 l’azienda ha ricevuto la certificazione Iso 140001:2015 per le sue attività in Grecia, diventando il primo fornitore di data center nel Paese a essere certificato per il proprio sistema di gestione ambientale. E soprattutto l’azienda ha annunciato di voler espandere ulteriormente il business in Grecia, “realizzando nuove infrastrutture, implementando le tecnologie più avanzate e assumendo personale qualificato”, si legge sempre nella nota. “A conferma dell’impegno nel Paese, stiamo investendo nella costruzione del suo quarto dato center nell’area di Metamorfosi in Attica: il nuovo edificio offrirà 5.500 mq di spazio di colocation con impianti ad alta efficienza energetica per offrire ai propri clienti infrastrutture sostenibili, sicure e all’avanguardia per i loro sistemi IT”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA