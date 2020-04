Spesa sicura, Sopra Steria e Coop alleate per eliminare le code

Prenotare il proprio accesso al supermercato da casa grazie a una semplice operazione online, compilando un format o anche parlando al telefono con un operatore. A consentirlo è CoD@Casa, la soluzione messa a punto da Sopra Steria e adottata per i propri clienti da Coop Liguria. Grazie a questa tecnologia l’utente riceverà conferma della fascia oraria e un numero di prenotazione, e questo gli consentirà di andare a fare la spesa senza dover affrontare lunghe file con il carrello. Il problema delle code infatti si presenta in queste settimane sempre più spesso in tutta Italia ed è dovuto al rispetto delle misure di distanziamento sociale decretate dal Governo per arginare la diffusione dei contagi da coronavirus nel Paese. Una volta arrivati al punto vendita, un operatore del supermercato si occupa del check-in e del check-out – spiega Sopra Steria – e il sistema si aggiorna automaticamente tenendo sotto controllo il numero di persone all’interno del negozio. Quanto infine alla privacy, le informazioni rilasciate al momento della registrazione non verranno utilizzate né a fini di marketing né di tracciamento, nel pieno rispetto delle norme sui dati personali.

La soluzione è stata messa a disposizione gratuitamente per tutti i supermercati interessati da Sopra Steria, società specializzata nella consulenza e nei servizi digitali, con l’obiettivo di supportare la grande distribuzione nell’attuale momento di emergenza globale.

“La missione primaria di Sopra Steria è da sempre quella di essere a fianco dei suoi clienti nell’attuazione di soluzioni digitali innovative – afferma Enrico Cantoni, direttore della divisione Retail, Fashion & Industry di Sopra Steria – Oggi ancor di più, considerato il momento eccezionale, non possiamo non mettere la nostra competenza al servizio del Paese. Da qui l’idea di offrire gratuitamente CoD@Casa, la soluzione sviluppata nel nostro centro di eccellenza di Napoli. Siamo orgogliosi cheprivacy abbia subito colto quest’opportunità”.

Nel caso dell’Ipercoop L’Aquilone di Genova e il Gabbiano di Savona, precisa Sopra Steria, è possibile visitare la pagina dedicata al servizio sul sito o chiamare il numero 010 9139400.

“In questo momento il distanziamento sociale è l’unica arma contro il coronavirus – aggiunge Giovanni Clavarino, responsabile Innovazione di Coop Liguria – Per questo, volendo tenere sotto ferreo controllo il numero di persone all’interno dei nostri negozi ed evitare assembramenti all’esterno, abbiamo deciso di sperimentare CoD@Casa e, se sarà ben accolta da Soci e clienti, la estenderemo a tutti i nostri ipermercati. Ringraziamo Sopra Steria per questa opportunità che ci ha messo a disposizione gratuitamente, come servizio alla comunità”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA